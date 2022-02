Jogo das Celebridades NBA 2022: onde assistir e horário hoje – 18/02

No primeiro dia de NBA All-Star 2022, o jogo das Celebridades promete movimentar a sexta-feira, 18/02, com grandes emoções na partida que será realizada em Wolstein Center, em Cleveland, Ohio, a partir das 21h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Estarão em quadra cantores, apresentadores e atletas olímpicos. Confira onde assistir ao vivo e informações.

Onde assistir o Jogo das Celebridades NBA 2022

O jogo das Celebridades NBA 2022 hoje vai passar no canal ESPN 2 e streaming Star + e NBA League Pass, às 21h pelo horário de Brasília.

A plataforma está disponível no site da liga (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher qual pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

Já o canal da ESPN só aparece disponível para operadoras de TV por assinatura. O Star +, entretanto, pode ser encontrado no site (www.starplus.com) ou aplicativo.

Quem vai participar do jogo das Celebridades hoje?

Cada equipe contém dez participantes, sendo eles cantores, atores e atrizes, políticos e até ex-atletas de basquete da NBA. Eles foram divididos pelo sistema da liga, onde cada um vai se enfrentar nesta sexta-feira.

Os membros da equipe de 75º aniversário da NBA e integrantes do Hall da Fama do Basquete Naismith Memorial, Dominique Wilkins e Bill Walton, são os treinadores dos grupos.

Para começar, o jogo vai contar com a Competição de Tiro de 4 pontos, com a empresa da Ruffles e a NBA doando 4.000 dólares para apoiar instituições de caridade de Cleveland.

Confira a seguir quais são os famosos.

Time Bill Walton:

• Jimmie Allen (cantor e compositor)

• Brittney Elena (apresentadora, atriz, atleta e modelo)

• Machine Gun Kelly (cantor e compositor)

• Dearica Hamby (ala do Las Vegas Aces)

• Noah Carlock (vencedor de desafio para fãs)

• Nyjah Huston (skatista e atleta olímpico)

• Matt James (participante do programa The Bachelor)

• Quavo (rapper)

• Ranveer Singh (ator)

• Alex Toussaint (Instrutor físico de Peloton)

Time Dominique Wilkins

• Anuel AA (rapper)

• Mayor Justin Bibb (Prefeito de Cleveland)

• Kane Brown (Cantor e compositor)

• Myles Garrett (Jogador do Cleveland Browns)

• Booby Gibson (Ex-jogador do Cleveland Cavaliers)

• Tiffany Haddish (comediante, atriz e autora)

• Jack Harlow (rapper)

• Crissa Jackson (jogadora do Harlem Globetrotters)

• Anjali Ranadivé (cantora e compositora)

• Gianmarco Tamberi (campeão olímpico de salto em altura)

Programação da NBA All-Star 2022

A temporada regular da NBA tem uma pausa neste fim de semana por conta do NBA All-Star. A programação inclui o jogo entre celebridades, a partida com novatos do basquete e, no domingo, o jogo principal entre os dois times com atletas escolhidos por votação do público.

Este ano, será o time de LeBron James, do Los Angeles Lakers, contra o de Kevin Durant, do Brooklyn Nets. Os técnicos são Monty Williams, dos Suns com o primeiro e Erik Spoelstra, do Miami Heat, com o segundo.

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história