Jogo do Clippers x Lakers hoje: onde assistir e horário da NBA – 03/02

Realizado na madrugada de quinta para sexta-feira, 03/02, o clássico da cidade de Los Angeles é válido pela temporada regular da NBA entre Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers ao vivo a partir da meia noite (horário de Brasília), jogando na Crypto.com Arena, pela Conferência Oeste. Com transmissão, confira onde assistir o jogo.

Onde assistir Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers

O canal BAND, na TV aberta, o SporTV 3, pela TV fechada por assinatura, o Youtube da TNT Sports e o serviço de streaming NBA League Pass vão transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quinta-feira.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: BAND e SporTV 3

LiveStream: Youtube e NBA League Pass (www.watch.nba.com)

Depois de enfrentar o Portland ontem, o elenco do Lakers volta para outro grande desafio na temporada regular da NBA este ano. Depois de sofrer com resultados ruins, o elenco de Los Angeles aparece em 9º lugar pela Conferência Oeste, contabilizando 24 triunfos e 27 derrotas.

Enquanto isso, o time do Clippers se mantém em 8º lugar também pela Conferência Oeste tendo 26 vitórias e 27 derrotas, tendo um pontinho a mais do que o seu rival de quadra hoje. Por isso, além de contar com a grande rivalidade da cidade, os visitantes esperam também subir na classificação para alcançar o topo.

Jogos da NBA hoje

Nesta quinta, 3 de fevereiro de 2022, seis jogos acontecem pela temporada regular da NBA. A primeira fase da competição vai até 10 de abril, com jogos tanto da Conferência Oeste como da Leste em quadra.

Confira quais são outros jogos para ver.

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons – 21h

Chicago Bulls x Toronto Raptors – 21h30

Phoenix Suns x Atlanta Hawks – 21h30 (SporTV 3 e Youtube do TNT Sports)

Miami Heat x San Antonio Spurs – 22h30

Golden State Warriors x Sacramento Kings – 00h

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 00h (BAND, SporTV 3 e Youtube)

