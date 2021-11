Jogo do Clippers x Miami Heat: onde assistir a NBA ao vivo hoje (12/11)

As equipes de Los Angeles Clippers x Miami Heat se enfrentam a partir da 00h30, meia noite e meia de quinta para sexta-feira, 12/11, (horário de Brasília) no Staples Center em confronto na temporada regular da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao vivo o jogo.

Los Angeles Clippers x Miami Heat: onde assistir hoje?

O confronto entre Los Angeles Clippers e Miami Heat terá transmissão ao vivo do canal Band, na TV aberta, e SporTV2 na fechada, disponível apenas em operadoras por assinatura, além do serviço de streaming NBA League Pass e do canal da TNT Sports no Youtube.

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: 00h30, meia noite e meia (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: Band e SporTV

LiveStream: Youtube e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

Na Conferência Oeste, a equipe do Los Angeles Clippers contabiliza 6 vitórias e 4 derrotas até o momento na temporada regular da NBA, perdendo para o Warriors, Grizzlies, Cavaliers e Trail Blazers. Buscando os playoffs de forma direta, o time ocupa a 6ª posição e pode subir ainda mais se vencer o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Miami Heat conta com um belíssimo início de temporada na NBA este ano. Em terceiro lugar com 7 vitórias, foi derrotado somente em três oportunidades por Pacers, Celtics e Nuggets. Até o momento, é favorito para alcançar a próxima fase e, se ganhar o jogo, fica ainda mais próximo na tabela.

Jogos desta quinta-feira pela NBA

Três jogos da temporada regular da NBA 2021/22 serão realizados nesta quinta-feira entre as duas Conferências da liga.

Cada vitória é muito importante para o elenco já que os seis primeiros colocados avançam de forma direta aos playoffs, enquanto o sétimo, oitavao, nono e décimo disptuarão o torneio Play-In, criado em 2020 pela liga para não prejudicar equipes após a pandemia.

Confira todos os jogos desta quinta-feira.

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers – 21h

Indiana Pacers x Utah Jazz – 23h

Los Angeles Clippers x Miami Heat – 00h30

