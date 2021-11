Jogo do Clippers x Timberwolves: onde assistir a NBA (14/11)

Pela temporada regular da Conferência Oeste, as equipes de Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves se enfrentam na madrugada de sábado para domingo, 14/11, no Staples Center, a partir de meia noite e meia (horário de Brasília) na NBA. Confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Clippers x Timberwolves hoje na NBA?

A partida entre Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves terá transmissão no serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura em site oficial ou aplicativo às 00h30 (horário de Brasília).

Horário: 00h30, meia noite e meia (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

O time de Los Angeles venceu no começo da temporada regular 7 partidas e perdeu apenas 4, ou seja, para as equipes dos Warriors, Grizzlies, Cavaliers e Trail Blazers. Com uma belíssima virada de mesa, contabiliza seis vitórias seguidas e, por isso, deve entrar com força total em quadra neste sábado para ter em seu favor a sétima.

Enquanto isso, o elenco de Minnesota Timberwolves faz justamente o oposto do rival de hoje. Os lobos não ganham por seis rodadas na temporada regular, o que preocupa jogadores e principalmente os torcedores. Dessa maneira, deve contar com os seus principais jogadores para entrar em quadra em todo o gás necessário.

Tabela completa da NBA 2021/22

A temporada regular da NBA segue de 19 de outubro até 10 de abril de 2022. Após sair da fila, o atual campeão Milwaukee Bucks busca conquistar mais um título em sua história, enquanto Golden State Warriors, Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers são favoritos.

Com o fim do período regular, as equipes se preparam para o Play-In, torneio idealizado pela NBA a fim de garantir as últimas duas vagas nas eliminatórias. Depois, cada um dos oito times dá o pontapé inicial aos playoffs.

Confira as principais datas da temporada na tabela completa da NBA 2021/22.

2022

NBA All-Star 2022 em Cleveland, Ohio – 18 a 20 de fevereiro

Fim da temporada regular – 10 de abril

Torneio Play-In – 12 a 15 de abril

Playoffs da NBA – 16 de abril

Finais da NBA – 2 de junho

Jogo 7 das finais da NBA (Se necessário – 19 de junho

Draft da NBA – 23 de junho

