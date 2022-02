Jogo do Clippers x Warriors hoje: onde assistir e horário da NBA – 14/02

Pela temporada regular, as equipes de Los Angeles Clippers x Golden State Warriors se enfrentam na madrugada de segunda para terça-feira, 14/02, na quadra da Crypto.com Arena, em Los Angeles, a partir da meia noite e meia (Horário de Brasília), na Conferência Oeste da NBA. Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

O jogo entre Clippers x Warriors hoje, pela temporada regular da NBA, vai ter a transmissão da NBA League Pass (Serviço de Streaming) a partir da meia noite pelo horário de Brasília.

A plataforma está disponível no site da liga (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher qual pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

LOS ANGELES CLIPPERS

O elenco dos Clippers de vitória diante do Dallas Mavericks no último sábado da NBA. Pela Conferência Oeste, o elenco aparece em oitava posição com 28 vitórias e 30 derrotas no total, isto é, precisa do resultado em seu favor para subir na classificação.

GOLDEN STATE WARRIORS

Enquanto isso, o Golden State venceu o Lakers no último sábado também jogando em casa. O resultado prevê uma melhora do grupo de San Francisco na Conferência Oeste, aparecendo em segundo lugar na tabela com 42 vitórias e 15 derrotas na competição.

Jogos da NBA hoje

Abrindo a nova semana pela NBA, nove confrontos da temporada regular vão ocorrer entre as duas Conferências. Saiba quais quais são eles e onde assistir aos jogos de hoje na NBA.

Detroit Pistons x Washington Wizards – 21h

Brooklyn Nets x Sacramento Kings – 21h30

Oklahoma City Thunder x New York Knicks – 21h30

San Antonio Spurs x Chicago Bulls – 22h

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks – 22h

Toronto Raptors x New Orleans Pelicans – 22h

Orlando Magic x Denver Nuggets – 23h

Houston Rockets x Utah Jazz – 23h

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers – 00h30

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história