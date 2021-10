Jogo do Grizzlies x Lakers hoje: onde assistir a NBA ao vivo – 24/10

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers se enfrentam em quadra neste domingo, 24/10, a partir das 22h30 (horário de Brasília), no Staples Center, na Califórnia, pela temporada regular da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao jogo do Lakers hoje ao vivo e online.

Saiba onde assistir aos jogos da temporada regular na NBA 2021/22

Onde assistir o jogo do Grizzlies x Lakers hoje na NBA?

O confronto entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers terá transmissão ao vivo do canal BAND, na TV aberta, disponível para todo o Brasil, além dos serviços de streaming NBA League Pass e o canal da TNT Sports no Youtube de maneira gratuita.

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: Band

LiveStream: Youtube da TNT Sports de graça e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O time do Memphis Grizzlies começou a temporada com o pé direito depois de vencer os seus dois confrontos até aqui. Dessa maneira, se ganhar também o confronto, pode-se considerar um forte oponente não só pela sequência de vitórias, mas pelo Lakers ser um dos elencos na competição.

Enquanto isso, o Lakers entra para o jogo de hoje com toda a confiança necessária para conquistar a primeira vitória no torneio. Contando com LeBron James, o elenco da Califórnia precisa vencer se quiser chegar até os playoffs da temporada e para não cair de maneira precoce como no ano passado.

Jogos deste domingo na NBA

Pela temporada regular neste domingo, seis confrontos vão acontecer ao vivo para você acompanhar, tendo um deles transmissão ao vivo na televsão para você acompanhar todos os lances.

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets – 17h

Orlando Magic x New York Knicks – 20h

Boston Celtics x Houston Rockets – 20h

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder – 20h

Golden State Warriors x Sacramento Kings – 22h

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers – 22h30 (BAND / TNT SPORTS)

