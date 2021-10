Jogo do Grizzlies x Warriors: onde assistir a NBA hoje ao vivo (28/10)

Pela temporada regular, Memphis Grizzlies x Golden State Warriors se enfrentam nesta quinta-feira, 28/10, a partir das 23h (horário de Brasília), no Chase Center, pela Conferência Oeste da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao vivo e online o jogo do Warriors hoje.

Jogo do Grizzlies x Warriors: onde assistir ao vivo?

O confronto entre Memphis Grizzlies e Golden State Warriors terá transmissão ao vivo do canal Band, na TV aberta, e SporTV2 na fechada, disponível apenas em operadoras por assinatura, além do serviço de streaming NBA League Pass e do canal da TNT Sports no Youtube.

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de San Francisco, nos Estados Unidos

TV: BAND e SporTV 2

LiveStream: TNT Sports no Youtube de graça e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

O time do Grizzlies venceu somente uma partida na temporada regular em 2021 da NBA. Dessa maneira, busca a sua segunda conquista no jogo desta quinta-feira, mesmo tendo um difícil adversário pela frente e que é também um dos favoritos ao título no ano.

Enquanto isso, os Warriors estão invictos na temporada, com cinco vitórias seguidas na competição. Na última terça-feira, o elenco de San Francisco venceu o Oklahoma sob o placar de 115 a 113 com grande atuação de Curry mais uma vez, sendo favorito ao troféu de MVP.

Jogos desta quinta pela temporada da NBA 2021

Seis confrontos serão realizados nesta quinta-feira na temporada regular da NBA 2021/22. Porém, nenhum deles possui transmissão pela televisão para você acompanhar ao vivo.

Por fim, a única maneira de assistir é através do NBA League Pass.

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers – 20h

Atlanta Hawks x Washington Wizards -20h

New York Knicks x Chicago Bulls – 21h

Utah Jazz x Houston Rockets – 21h

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks – 21h30

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors – 23h

