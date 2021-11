Jogo do Hornets x Warriors: onde assistir a NBA online – 14/11

Abrindo a rodada, Charlotte Hornets e Golden State Warriors se enfrentam no Spectrum Center, em Charlotte, neste domingo (14/11) pela temporada regular a partir das 21h (horário de Brasília). Confira onde assistir o jogo do Warriors hoje.

Onde assistir Hornets x Warriors hoje:

O jogo entre Charlotte Hornets e Golden State Warriors hoje terá transmissão somente no serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo às nove horas da noite (horário de Brasília).

Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Spectrum Center, cidade de Charlotte, nos Estados Unidos

Spectrum Center, cidade de Charlotte, nos Estados Unidos TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Principais informações sobre o jogo

Em oitava posição na Conferência Leste, o Charlotte Hornets venceu 7 partidas e também perdeu 7 até o momento da temporada regular. Por isso, entra em quadra neste domingo buscando o seu oitavo triunfo em seu favor para que possa alcançar a parte de cima da classificação geral.

Enquanto isso, os Warriors são os líderes da tabela na Conferência Oeste com 11 triunfos e somente uma derrota, no começo da temporada regular para o Memphis Grizzlies. Sob o comando do líder Stephen Curry, favorito ao título de MVP, o time da Califórna é o favorito para garantir os pontos hoje.

Tabela de jogos da NBA

Abrindo a rodada no domingo, sete confrontos na temporada regular da NBA serão realizados. Entretanto, apenas um deles terá transmissão ao vivo na televisão, enquanto os outros só podem ser assistidos via online.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Veja todos os jogos do domingo na NBA e horários.

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs – 17h30

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks – 20h

Golden State Warriors x Charlotte Hornets – 21h

Phoenix Suns x Houston Rockets – 21h

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder – 21h

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets – 22h

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers – 23h30

Veja a lista dos maiores campeões da NBA