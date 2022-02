Jogo do Lakers x Bucks hoje ao vivo: horário e onde ver a NBA – 08/02

Em duelo de gigantes da NBA, o atual campeão Milwaukee Bucks visita o Los Angeles Lakers nesta madrugada de terça para quarta-feira, 08/02, na Crypto.com Arena, na Califórnia, com a bula subindo em quadra a partir da meia noite (Horário de Brasília) pela temporada regular. Com transmissão ao vivo ao jogo do Lakers hoje ao vivo, confira onde assistir.

Onde assistir jogo do Lakers hoje ao vivo

O duelo da NBA entre Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks pode ser assistido através da BAND (TV aberta), SporTV 3 (TV fechada), na TNT Sports (Youtube de graça) e NBA League Pass (Serviço de Streaming), a partir da meia noite (Horário de Brasília) com transmissão em todo o Brasil.

A plataforma está disponível para assinatura no site oficial da liga (www.watch.nba.com) com diferentes números e pacotes de jogos. Para ter acesso ao conteúdo, basta acessar, escolher qual plano entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA.

LOS ANGELES LAKERS

Vindo de uma maré de azar nos últimos confrontos da temporada, o Lakers conseguiu dar a volta por cima na temporada regular da NBA pela Conferência Oeste. No último sábado, o elenco venceu os Knicks jogando em casa, tendo mais uma oportunidade de garantir a vitória e, quem sabe assim, subir na tabela. Por fim, está em nono lugar com 26 vitórias e 28 derrotas.

MILWAUKEE BUCKS

O atual campeão da NBA venceu o Los Angeles Clippers no último domingo pela temporada regular, contabilizando três vitórias seguidas nas últimas semanas. Agora, pode chegar em seu quarto triunfo se ganhar o jogo desta madrugada e, assim, continuar lutando pelos playoffs. Na Conferência Leste, está em terceiro lugar com 34 vitórias e 21 derrotas.

Jogos da NBA hoje

Uma nova rodada da temporada regular tem início nesta terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Ao todo, serão dez confrontos mas nenhum com transmissão ao vivo aos torcedores no Brasil. Agora, valendo a vitória na NBA, precisam se esforçar para garantir o resultado.

Dessa maneira, saiba quais são eles a seguir.

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers – 21h

Indiana Pacers x Atlanta Hawks – 21h30

Boston Celtics x Brooklyn Nets – 21h30

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies – 22h

Houston Rockets x New Orleans Pelicans – 22h

Detroit Pistons x Dallas Mavericks – 22h30

New York Knicks x Denver Nuggets – 23h

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers – 00h

Orlando Magic x Portland Trail Blazers – 00h

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings – 00h

