Jogo do Lakers x Bulls: onde assistir a NBA hoje ao vivo (16/11)

Pela nova rodada da temporada regular, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls se enfrentam no Staples Center, em Los Angeles, na madrugada de segunda para terça-feira (16/11) a partir de 00h30 (horário de Brasília). Saiba onde assistir ao vivo o jogo do Lakers hoje.

Onde assistir Los Angeles Lakers x Chicago Bulls ao vivo:

O jogo entre Los Angeles Lakers e Chicago Bulls hoje terá transmissão somente no serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo a partir de meia noite e meia (horário de Brasília).

Horário: 00h30 meia noite e meia (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Temporada regular na NBA 2021

Depois de vencer o San Antonio Spurs ontem, o Lakers volta a jogar nesta terça-feira buscando a segunda vitória seguida pela temporada regular. Na Conferência Oeste da NBA, ocupa a sétima posição com 8 vitórias e 6 derrotas para Timberwolves, Trail Blazers, Thunder em dois confrontos, Phoenix Suns e Warriors.

Enquanto isso, o Chicago Bulls segue em terceiro lugar da Conferência Leste com 8 vitórias e apenas 4 derrotas na competição, sendo um dos grandes favoritos na competição para alcançar de forma direta os playoffs da NBA este ano. Na temporada passada, não chegou longe, buscando reverter os passos errados.

Tabela de jogos da NBA

Abrindo a rodada no domingo, sete confrontos na temporada regular da NBA serão realizados. Entretanto, apenas um deles terá transmissão ao vivo na televisão, enquanto os outros só podem ser assistidos via online.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da segunda-feira na NBA e horários.

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers – 21h

Sacramento Kings x Detroit Pistons – 21h

New Orleans Pelicans x Washington Wizards – 21h

Orlando Magic x Atlanta Hawks – 21h30

Indiana Pacers x New York Knicks – 21h30

Denver Nuggets x Dallas Mavericks – 22h

Houston Rockets x Memphis Grizzlies – 22h

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves – 22h

Miamia Heat x Oklahoma City Thunder – 22h

Toronto Raptors x Portland Trail Blazers – 00h

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers – 00h30

