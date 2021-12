Jogo do Lakers x Magic: horário e onde assistir NBA hoje (12/12)

O confronto entre Los Angeles Lakers x Orlando Magic, válido pela temporada regular, acontece neste domingo, 12/12, a partir das 23h30 (horário de Brasília) jogando no Staples Center pela NBA. Com transmissão de graça e ao vivo para o Brasil, saiba onde assistir ao jogo de basquete.

Onde assistir Lakers x Magic:

O canal BAND, na TV aberta para todo o Brasil, e o Youtube do TNT Sports, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA na noite deste domingo ao vivo.

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: BAND

LiveStream: Youtube da TNT Sports e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o Oklahoma na última sexta, o Los Angeles Lakers volta para as quadras neste domingo buscando retomar o bom desempenho sob o comando do astro LeBron James. Pela Conferência Oeste, o elenco da Califórnia aparece em sexto lugar, isto é, contabilizando 14 vitórias e 13 derrotas.

Enquanto isso, o Orlando não faz uma boa temporada já que está em décimo quarto lugar no lado Leste com 5 triunfos em seu favor e 22 derrotas. Por isso, se quiser virar o jogo em seu favor, precisa colocar os melhores jogadores em quadra e torcer por tropeços dos rivais.

Jogos de hoje na NBA

Seis jogos válidos pela temporada regular da NBA acontecem neste domingo, começando pela tarde e seguindo até a madrugada. Entretanto, somente um vai ter transmissão.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos deste domingo.

Milwaukee Bucks x New York Knicks – 14h

Brooklyn Nets x Detroit Pistons – 20h

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder – 21h

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs – 21h

Minnesota Timberwolves x Portalnd Trail Blazers – 23h

Los Angeles Lakers x Orlando Magic – 23h30

Veja a lista dos maiores campeões da NBA