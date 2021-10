Jogo do Lakers x Spurs hoje: onde assistir a NBA ao vivo (26/10/2021)

As equipes de Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs se enfrentam em quadra nesta terça-feira, 26/10, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no AT&T Center, no Texas, pela temporada regular da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao vivo e online o jogo.

Saiba onde assistir aos jogos da temporada regular na NBA 2021/22

Onde assistir Lakers x Spurs hoje na NBA?

A partida entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs terá transmissão ao vivo do canal SporTV 2, na TV fechada, disponível apenas em operadoras por assinatura, além do serviço de streaming NBA League Pass.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: AT&T Center, cidade de San Antonio, nos Estados Unidos

TV: SporTV 2

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Dos três jogos que disputou até o momento, o Los Angeles Lakers venceu somente um, contra o Memphis Grizzlies no último domingo por 121 a 118 jogando na Califórna. Mesmo com astros do basquete em seu time como LeBron James, Anthony Davis e Carmelo Anthony, o Lakers sofre para se impor em quadra.

Enquanto isso, o San Antonio Spurs se encontra na mesma situação já que venceu somente uma partida na temporada regular desde então contra o Orlando Magic na estreia da NBA 2021/22. Dessa maneira, se quiser a recuperação para alcançar os playoffs na Conferência Leste, tem que ganhar hoje.

Jogos desta terça-feira na temporada regular da NBA

Oito confrontos acontecem nesta terça pela temporada regular da NBA em 2021/22. Entretanto, somente um contará com transmissão ao vivo na televisão para você acompanhar os lances.

Philadelphia 76ers x New York Knicks – 20h30

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder – 21h

Houston Rockets x Dallas Mavericks – 21h30

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs – 21h30

Denver Nuggets x Utah Jazz – 23h

