Jogo do Lakers x Trail Blazers: onde assistir e horário da NBA hoje – 31/12

Na virada do ano, o confronto entre Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers promete incendiar a quadra do Staples Center na madrugada de sexta para sábado, 01/01, a partir da meia noite e meia (horário de Brasília), pela temporada regular da NBA na Conferência Oeste. Com transmissão, saiba onde assistir o jogo do Lakers hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Lakers hoje:

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta sexta-feira ao vivo.

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream de onde assistir o jogo do Lakers hoje: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Em uma sequência de cinco derrotas seguidas, o Lakers conseguiu virar a mesa na terça-feira desta semana. No entanto, acabou sendo derrotado na última quarta-feira para o Memphis Grizzlies e, com isso, voltou para a estaca zero do seu desempenho ruim nas quadras. Pela Conferência Oeste, aparece em sétimo lugar com 17 vitórias e 19 derrotas, precisando do resultado hoje.

Enquanto isso, o Portland Trail Blazers continua na busca para alcançar a parte de cima da classificação no lado Oeste para, quem sabe assim, chegar aos playoffs de maneira direta e rápida. Ocupando a 12ª posição, tem 13 triunfos e 21 jogos perdidos, contabilizando três derrotas seguidas nos últimos dias.

Jogos da NBA hoje

Sem nenhuma transmissão pela televisão nesta sexta-feira, dez jogos da temporada regular na NBA serão realizados, começando no período da tarde e seguindo até a madrugada.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Além de saber onde assistir ao jogo do Lakers, confira também quais são os outros confrontos pela NBA hoje.

Phoenix Suns x Boston Celtics – 15h – NBA League Pass

Chicago Bulls x Indiana Pacers – 17h – NBA League Pass

Dallas Mavericks x Sacramento Kings – 20h – NBA League Pass

Miami Heat x Houston Rockets – 21h – NBA League Pass

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers – 21h30 – NBA League Pass

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors – 21h30 – NBA League Pass

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies – 22h – NBA League Pass

New York Knicks x Oklahoma City Thunder – 22h – NBA League Pass

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz – 23h – NBA League Pass

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers – 00h30 – NBA League Pass

Veja a lista dos maiores campeões da NBA