Jogo do Boston Celtics x Miami Heat: onde assistir a NBA hoje (04/11)

O confronto entre Boston Celtics x Miami Heat promete pegar fogo pela temporada regular na FTX Arena, a partir das 20h30 (horário de Brasília), na NBA 2021/22. Prepare a sua pipoca e saiba onde assistir ao vivo e de graça o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Boston Celtics x Miami Heat?

O confronto entre Boston Celtics e Miami Heat terá transmissão ao vivo do canal SporTV 2, na TV fechada, disponível para o Brasil através de operadores por assinatura, além do canal TNT Sports no Yotuube de graça e serviço de streaming NBA League Pass.

Data: 04/11/2021

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: FTX Arena, cidade de Miami, nos Estados Unidos

TV: SKY: 38 e 438 / CLARO: 38 e 538 / VIVO: 38, 338, 818 e 538 / OI: 38

LiveStream: Youtube da TNT Sports e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Principais informações sobre as equipes

O Miami Heat realiza uma campanha fenomenal pela temporada regular da NBA. Dos sete jogos que disputou, venceu os seis e perdeu somente um, para o Indiana Pacers. Ocupando a primeira posição da Conferência Leste, pode aumentar a sua vantagem na classificação e ficar ainda mais próximo dos playoffs.

Enquanto isso, o Boston Celtics venceu três jogos e perdeu os outros cinco na temporada regular até o momento. Por isso, precisa entrar em quadra nesta quinta-feira para conquistar o resultado positivo em seu favor de qualquer maneira diante um grande oponente.

Quais são os jogos desta quinta-feira na NBA

Cinco jogos serão realizados nesta quinta-feira pela temporada regular da NBA 2021/22. Porém, apenas dois terão transmissão ao vivo pela televisão para que o torcedor acompanhe todos os lances da partida.

Se você não tem a TV por assinatura, outra maneira de assistir é através do NBA League Pass, serviço de streaming da própria liga disponível no site da NBA que você pode adquirir através de diferentes opções para o seu bolso.

Confira a seguir os jogos desta quinta-feira.

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons – 20h

Utah Jazz x Atlanta Hawks – 20h30

Boston Celtics x Miami Heat – 20h30 (SporTV 2 e Youtube TNT Sports)

Houston Rockets x Phoenix Suns – 23h

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 23h30 (BAND, SporTV 2 e Youtube TNT Sports)

Veja a lista dos maiores campeões da NBA