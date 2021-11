Jogo do Nets x Warriors hoje: onde assistir a NBA e horário (16/11)

As equipes de Brooklyn Nets x Golden State Warriors se enfrentam no Barclays Center, em Nova York, nesta terça-feira (16/11) pela temporada regular da NBA a partir de 21h30 (horário de Brasília). Saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Brooklyn Nets x Golden State Warriors:

O jogo entre Brooklyn Nets e Golden State Warriors terá transmissão ao vivo do canal SporTV 3, disponível apenas em operadoras por assinatura, além do Youtube e também no serviço de streaming NBA League Pass.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Barclays Center, cidade de Nova York, nos Estados Unidos

Barclays Center, cidade de Nova York, nos Estados Unidos TV: SporTV 3

SporTV 3 LiveStream: Youtube e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Temporada regular na NBA 2021

Acumulando três vitórias seguidas, o Brooklyn Nets aparecem em segundo lugar na tabela da Conferência Leste ao vencer 8 jogos e perder apenas 4 na temporada regular da NBA. Por isso, o confronto desta terça é muito importante já que pode ocupar a liderança da competição.

Enquanto isso, os Warriors contam com a campanha perfeita de Stephen Curry nas quadras do país. Em primeiro lugar na Conferência Oeste, o elenco venceu 11 jogos e perdeu apenas 2, para o Memphis Grizzlies no comecinho da temporada regular e Hornets no último domingo. Por fim, é o grande favorito para ganhar os pontos.

Tabela de jogos da NBA nesta terça-feira

Abrindo a rodada, três confrontos na temporada regular da NBA serão realizados. Entretanto, apenas um deles terá transmissão ao vivo na televisão, enquanto os outros só podem ser assistidos via online.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da terça-feira na NBA.

Brooklyn Nets x Golden State Warriors – 21h30

Philadelphia 76ers x Utah Jazz – 00h

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers – 00h30

