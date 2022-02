Jogo do Nuggets x Nets hoje: onde vai passar e horário da NBA – 06/02

Jogo do Nuggets x Nets hoje: onde vai passar e horário da NBA – 06/02

As equipes de Denver Nuggets x Brooklyn Nets se enfrentam neste domingo, 06/02, pela temporada regular da NBA 2021/22 a partir das 17h30 (horário de Brasília), na Ball Arena, em Denver, no Colorado, com transmissão ao vivo. Confira a seguir como assistir.

Onde assistir Denver Nuggets x Brooklyn Nets

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível para assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA neste domingo ao vivo.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream : NBA League Pass (www.watch.nba.com)

Com três derrotas seguidas nas últimas semanas, o Denver Nuggets entra em quadra neste domingo buscando a recuperação do seu desempenho na temporada regular da NBA. Pela Conferência Oeste, aparece em 6ª posição com o total de 28 vitórias e 24 derrotas.

Enquanto isso, o time do Brooklyn Nets disputa novamente a vitória depois de perder para o Utah Jazz, contabilizando de maneira seguida sete jogos pedidos na temporada regular. Dessa maneira, pela Conferência Leste, o time perdeu muito a sua força, caindo para 6ª posição com o recorde de 29 vitórias e 23 derrotas.

Jogos da NBA hoje ao vivo

Oito jogos da temporada regular da NBA vão acontecer neste domingo. Com apenas duas transmissões ao vivo, confira a seguir quais são os confrontos para acompanhar.

Denver Nuggets x Brooklyn Nets – 17h30

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls – 17h30

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves – 17h30

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers – 20h

Boston Celtics x Orlando Magic – 20h

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks – 20h (ESPN 2)

New Orleans Pelicans x Houston Rockets – 21h

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers – 23h (BAND e Youtube)

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história