Equipes da Conferência Leste se enfrentam pela temporada regular nesta quarta-feira no Gainbridge Fieldhouse

Jogo do Pacers x Nets: onde assistir e horário da NBA hoje – 05/01

Jogo do Pacers x Nets: onde assistir e horário da NBA hoje – 05/01

A partida entre Indiana Pacers x Brooklyn Nets promete agitar a temporada regular nesta quarta-feira, 05/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília) jogando no Gainbridge Fieldhouse pela Conferência Leste da NBA. Com transmissão somente no online, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Indiana Pacers x Brooklyn Nets:

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quarta-feira ao vivo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Gainbridge Fieldhouse, cidade de Indianapolis, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Apresentando um desempenho ruim neste início de temporada regular, o Indiana Pacers contabiliza até o momento 14 vitórias e 23 derrotas na 13ª posição pela Conferência Leste. Desde as últimas semanas, o elenco contabiliza quatro jogos sem vencer, o que é uma marca ruim se quiser subir na tabela e quem sabe buscar os plaoyffs.

Enquanto isso, o Brooklyn Nets segue em segundo lugar no lado Leste com 23 vitórias e 12 derrotas, buscando retomar a primeira posição nesta rodada. Ontem, o time foi derrotado pelo Memphis Grizzlies e, por isso, perdeu uma posição. Agora, com a possível volta de Kyrie Irving, espera voltar a vencer.

Jogos hoje da NBA

Onze jogos da temporada regular na NBA serão realizados nesta quarta-feira, começando no período da noite e seguindo até a madrugada com apenas uma transmissão ao vivo na televisão.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira quais são os confrontos pela NBA hoje.

Detroit Pistons x Charlotte Hornets – 21h

Philadelphia 76ers x Orlando Magic – 21h

Houston Rockets x Washington Wizards – 21h

San Antonio Spurs x Boston Celtics – 21h30

Indiana Pacers x Brooklyn Nets – 21h30

Golden State Warriors x Dallas Mavericks – 21h30

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks – 22h

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves – 22h

Utah Jazz x Denver Nuggets – 00h

Miami Heat x Portland Trail Blazers – 00h

Atlanta Hawks x Sacramento Kings – 00h

Veja a lista dos maiores campeões da NBA