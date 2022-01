Jogo do Rockets x Warriors hoje: onde assistir e horário da NBA – 31/01

Em confronto válido pela temporada regular da NBA, as equipes de Houston Rockets x Golden State Warriors se enfrentam nesta segunda-feira, 31/01, a partir das 22h (horário de Brasília), jogando no Toyota Center. Com transmissão, confira as informações e onde assistir ao jogo.

Onde assistir Houston Rockets x Golden State Warriors

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível para assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta segunda-feira ao vivo.

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Toyota Center, cidade de Houston, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com)

Contabilizando três derrotas seguidas na Conferência Oeste, o elenco do Houston Rockets tem pela frente um grande desafio nesta segunda-feira. Diante do grande favorito na competição, espera contar com os melhores atletas em quadra para ter o seu ponto e reverter a situação. Por fim, está em último na tabela com 14 vitórias e 35 derrotas.

Enquanto isso, os Warriors venceram os Nets no último sábado em confronto acirrado. Também pela Conferência Oeste, o time de Curry aparece em segundo lugar com o recorde de 37 vitórias e 13 derrotas na temporada regular da NBA, pronto para chegar aos playoffs.

Jogos de hoje na NBA

Oito jogos vão acontecer nesta segunda-feira, 31 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A primeira fase da competição vai até 10 de abril, com jogos tanto da Conferência Oeste como da Leste em quadra.

Confira quais são os jogos de hoje para assistir.

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers – 21h

Los Angeles Clippers x Indiana Pacers – 21h

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers – 21h

Sacramento Kings x New York Knicks – 21h30

Miami Heat x Boston Celtics – 21h30 (SporTV 2)

Toronto Raptors x Atlanta Hawks – 21h30

Houston Rockets x Golden State Warriors – 22h

Portland Trail Balzers x Oklahoma City Thunder – 22h

