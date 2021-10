Jogo do Spurs x Mavericks: onde assistir a NBA ao vivo e online – 28/10

Pela temporada regular, as equipes de San Antonio Spurs x Dallas Mavericks se enfrentam nesta quinta-feira, 28/10, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no American Airlines Center, pela Conferência Lest da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao vivo e online o jogo de hoje.

Spurs x Mavericks: onde vai passar ao vivo?

A partida entre San Antonio Spurs e Dallas Mavericks terá transmissão somente no serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo por diferentes valores às 21h30 (horário de Brasília).

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: American Airlines Center, cidade de Dallas, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

O time do San Antonio entra em quadra nesta quinta-feira depois da derrota para o Lakers na última terça-feira. Até agora, a equipe venceu somente dois confrontos entre cinco que disputou, o que pode tornar-se um grave problema no futuro em busca aos playoffs da Conferência Oeste.

Já o Dallas Mavericks tem três jogos e duas vitórias, sendo derrotado somente na estreia da temporada regular da NBA diante do Atlanta Hawks. Na última terça-feira, ganhou do Houston Rockets e, com isso, o elenco texano vem com toda confiança necessária em quadra.

Jogos desta quinta-feira na temporada regular da NBA

Seis confrontos acontecem nesta quinta pela temporada regular da NBA em 2021/22. Entretanto, nenhum deles conta com transmissão ao vivo na televisão, sendo a única maneira de acompanhar no serviço de streaming.