Jogo do Spurs x Warriors hoje: onde assistir e horário da NBA – 01/02

Em confronto válido pela temporada regular da NBA, as equipes de San Antonio Spurs x Golden State Warriors se enfrentam nesta terça-feira, 01/02, a partir das 22h30 (horário de Brasília), jogando no AT&T Center. Com transmissão ao vivo, confira as informações e onde assistir ao jogo.

Onde assistir San Antonio Spurs x Golden State Warriors

O canal SporTV 2, na TV fechada, e o serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta terça-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: AT&T Center, cidade de San Antonio, nos Estados Unidos

TV: SporTV 2

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com)

Depois de perder para o Phoenix Suns ontem, o San Antonio Spurs volta para as quadras nesta terça-feira buscando recuperar o seu bom desempenho pela Conferência Oeste, enquanto ocupa a 11ª posição da tabela com o recorde de 19 vitórias e 32 derrotas na temporada regular.

Do outro lado, os Warriors contabilizam seis vitórias seguidas pelas últimas rodadas da temporada regular na NBA enquanto entram em quadra para buscar o sétimo resultado nesta terça-feira. Também pelo lado Oeste da competição, venceu 37 jogos e perdeu 13 aparecendo em segundo lugar da classificação. Ontem, venceu os Rockets.

Jogos de hoje na NBA

Nesta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, sete jogos acontecem pela temporada regular da NBA. A primeira fase da competição vai até 10 de abril, com jogos tanto da Conferência Oeste como da Leste em quadra.

Confira quais são os jogos de hoje para assistir.

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons – 21h

Washington Wizards x Milwaukee Bucks – 21h30

Miami Heat x Toronto Raptors – 21h30

Orlando Magic x Chicago Bulls – 22h

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h

San Antonio Spurs x Golden State Warriors – 22h30

Brooklyn Nets x Phoenix Suns – 00h

