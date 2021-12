Jogo do Suns x Warriors hoje: horário e onde assistir NBA ao vivo (25/12)

Abrindo a rodada neste sábado de Natal, 25/12, pela temporada regular da NBA, as equipes de Phoenix Suns x Golden State Warriors se enfrentam a partir das 19h (horário de Brasília), no Footprint Center. Com transmissão tanto na TV como no online, saiba onde assistir ao jogo do Warriors hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Suns x Warriors hoje:

O canal ESPN, na TV fechada por assinatura, e o serviço de streaming NBA League Pass, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA neste sábado ao vivo.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Footprint Center, cidade de Phoenix, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream de onde assistir jogo do Warriors hoje: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar na Conferência Oeste com 26 vitórias e 5 derrotas, o elenco do Phoenix Suns promete entrar com toda a garra necessária para garantir mais um triunfo em seu favor e, com isso, continuar na liderança da competição rumo aos playoffs de maneira direta. Por fim, acumula cinco vitórias seguidas nas últimas rodadas.

Enquanto isso, o jogo de hoje dos Warriors pode ser a retoma até a primeira posição do lado Oeste nesta temporada da NBA. Sob o comando de Stephen Curry, o elenco de San Francisco conseguiu vencer o Sacramento Kings ontem, buscando mais uma vitória seguida para chegar de maneira direta como o grande favorito. Por fim, tem 25 triunfos e 6 derrotas.

Jogos da NBA hoje

Seguindo a temporada regular, a NBA traz cinco jogos neste sábado, começando no período da tarde e seguindo até a madrugada com transmissões ao vivo para o torcedor acompanhar todos os lances das partidas.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Além de saber onde assistir ao jogo do Warriors hoje, confira todos os confrontos da NBA hoje.

Atlanta Hawks x New York Knicks – 14h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Boston Celtics x Milwaukee Bucks – 16h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Golden State Warriors x Phoenix Suns – 19h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers – 22h – ESPN, Star + e NBA League Pass

Dallas Mavericks x Utah Jazz – 00h30 – ESPN, Star + e NBA League Pass

