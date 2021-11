Jogo do Warriors x Blazers hoje: onde assistir NBA ao vivo – 27/11

O confronto entre Golden State Warriors e Portland Trail Blazers vai esquentar a temporada regular na quadra do Chase Center na madrugada de sexta para sábado, 27/11, a partir da meia noite (00h no horário de Brasília) pela NBA. Confira onde assistir ao jogo do Warriors hoje.

Onde assistir jogo do Warriors x Blazers hoje:

O jogo entre Golden State Warriors e Portland Trail Blazers hoje terá transmissão do serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de San Francisco, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na NBA?

Com uma campanha inacreditável sob o comando de Stephen Curry, o Golden State Warriors contabiliza 16 vitórias e somente 2 derrotas, para o Grizzlies e Hornets na temporada regular. Dessa maneira, busca mais uma vitória na madrugada desta sexta-feira para continuar em primeiro lugar com vantagem na Conferência Oeste.

Enquanto isso, o Portland vem em sexta posição contabilizando 10 triunfos em seu favor e 9 jogos perdidos, ou seja, faz uma boa temporada, mas precisa de mais se quiser se classificar de forma direta para os playoffs. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores em quadra.

Tabela de jogos da NBA 2021/22

Nesta sexta-feira, doze jogos na temporada regular serão realizados. Entretanto, nenhum deles terá transmissão ao vivo na televisão para o torcedor acompanhar.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da sexta-feira pela NBA.

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers – 17h30

Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets – 21h

Phoenix Suns x New York Knicks – 21h

Chicago Bulls x Orlando Magic – 21h

Toronto Raptors x Indiana Pacers – 22h

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies – 22h

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder – 22h

Boston Celtics x San Antonio Spurs – 22h30

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets – 23h

New Orleans Pelicans x Utah Jazz – 23h

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors – 00h

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers – 00h30

Veja a lista dos maiores campeões da NBA