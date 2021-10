Jogo do Warriors x Clippers hoje: onde assistir a NBA ao vivo – 21/10

As equipes de Golden State Warriors e Los Angeles Clippers se enfrentam em quadra nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 23h (horário de Brasília), no Chase Center, em São Francisco, pela temporada regular da NBA na temporada 2021/22. Saiba onde assistir ao jogo do Warriors hoje ao vivo e online.

O confronto entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers terá transmissão ao vivo do canal BAND, na TV aberta, disponível para todo o Brasil, além dos serviços de streaming NBA League Pass e o canal da TNT Sports no Youtube de maneira gratuita.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de São Francisco, nos Estados Unidos

TV: Band

LiveStream: Youtube da TNT Sports de graça e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O elenco do Golden State Warriors venceu os seis jogos que disputou na pré-temporada da NBA. Dessa maneira, o time de São Francisco chega como grande favorito pela Conferência Oeste ai disputar a sua primeira partida e, principalmente, um grande desafio em busca da vitória.

Enquanto isso, o Los Angeles Clippers fez história na temporada passada. Agora, quer repetir o bom desempenho que obteve igualmente nas quadras. Porém, na pré-temporada, o elenco de Los Angeles venceu apenas um confronto de quatro que disputou, o que espera reverter entre as próximas partidas.

Jogos desta quinta-feira na NBA

Pela temporada regular, três confrontos vão acontecer nesta quinta-feira. Além disso, dois deles contarão com transmissão ao vivo na televsão para você acompanhar todos os lances.

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks – 20h30 (SporTV 2 / TNT Sports)

Milwaukee Bucks x Miami Heat – 21h (NBA League Pass)

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – 23h (Band / TNT Sports)

