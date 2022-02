Jogo do Warriors x Kings hoje: onde assistir e horário da NBA – 03/02

Valendo o ponto da vitória na temporada regular da NBA, as equipes de Golden State Warriors x Sacramento Kings entram em quadra na madrugada de quinta para sexta-feira, 04/02, a partir da meia noite (horário de Brasília), jogando no Chase Center, pela Conferência Oeste. Com transmissão, confira onde assistir o jogo do Warriors hoje.

Onde assistir jogo do Golden State Warriors hoje

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível para assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quinta-feira ao vivo.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de San Francisco, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo do Warriors hoje: NBA League Pass (www.watch.nba.com)

Depois de enfrentar o Brooklyn Nets ontem, o elenco do Sacramento Kings volta para as quadras nesta madrugada de quinta para sexta para enfrentar outro gigante da NBA. Pela Conferência Oeste, o elenco aparece em 13º com o total de 18 vitórias e 34 derrotas.

Enquanto isso, o elenco do Golden State venceu os Spurs na última terça-feira, pela temporada regular da NBA jogando fora de casa. Agora, tem a oportunidade de marcar a oitava vitória seguida entre as últimas semanas com o duelo de hoje. Por fim, aparece em segundo lugar no lado Oeste com 39 vitórias e 13 derrotas.

Jogos da NBA hoje

Nesta quinta, 3 de fevereiro de 2022, seis jogos acontecem pela temporada regular da NBA. A primeira fase da competição vai até 10 de abril, com jogos tanto da Conferência Oeste como da Leste em quadra.

Além de saber onde assistir ao jogo do Warriors hoje, confira quais são outros jogos para ver.

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons – 21h

Chicago Bulls x Toronto Raptors – 21h30

Phoenix Suns x Atlanta Hawks – 21h30 (SporTV 3 e Youtube do TNT Sports)

Miami Heat x San Antonio Spurs – 22h30

Golden State Warriors x Sacramento Kings – 00h

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 00h (BAND, SporTV 3 e Youtube)

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história