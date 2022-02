Jogo do Warriors x Knicks: onde assistir e horário da NBA hoje – 10/02

Pela temporada regular da NBA, as equipes de Golden State Warriors x New York Knicks se enfrentam na madrugada de quinta para sexta (11/02), a partir da meia noite (Horário de Brasília), jogando no Chase Center, em San Francisco. Confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Golden State Warriors x New York Knicks

O NBA League Pass (Serviço de Streaming) vai passar ao vivo o jogo entre Warriors e Knicks para todo o Brasil de quinta para sexta-feira a partir da meia noite.

A plataforma está disponível no site da liga norte-americana (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher qual pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

GOLDEN STATE WARRIORS

O elenco do Golden State começou como o grande favorito na temporada da NBA este ano. No entanto, o grupo acabou perdendo parte do seu bom desempenho e caiu na tabela da Conferência Oeste, aparecendo em segundo lugar com 41 vitórias e 14 derrotas.

NEW YORK KNICKS

Do outro lado, os Knicks contabilizando quatro derrotas seguidas nas últimas semanas da temporada regular na NBA este ano. Por isso, precisam urgentemente da vitória nesta madrugada para continuar brigando pela vaga nos playoffs. Pela Conferência Leste, estão em décimo segundo com 24 vitórias e 31 derrotas.

Jogos da NBA hoje

Sete confrontos da temporada regular vão ocorrer nesta quinta-feira na NBA entre as duas Conferências. Saiba quais quais são eles e onde assistir aos jogos de hoje na NBA.

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons – 21h

Washington Wizards x Brooklyn Nets – 21h30

Miami Heat x New Orleans Pelicans – 21h30

Toronto Raptors x Houston Rockets – 22h

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks – 22h30

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns – 00h

New York Knicks x Golden State Warriors – 00h

