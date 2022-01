Jogo do Warriors x Pelicans hoje: onde assistir e horário da NBA - 06/01

O confronto entre Golden State Warriors x New Orleans Pelicans promete esquentar a temporada regular nesta quinta-feira, 06/01, a partir das 22h (horário de Brasília) no Smoothie King Center pela Conferência Oeste da NBA. Com transmissão somente no online, confira onde assistir ao jogo de hoje entre Warriors x Pelicans.

Onde assistir Warriors x Pelicans:

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quinta-feira ao vivo.

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Smoothie King Center, cidade de New Orleans, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Contabilizando três derrotas seguidas nas últimas semanas, o New Orleans Pelicans busca reverter o seu quadro de desempenho ruim no confronto desta quinta-feira. Mesmo diante ao favorito da temporada, o elenco promete dar o melhor de si em quadra. Por fim, está em 14º na Conferência Oeste com 13 vitórias e 25 derrotas.

Enquanto isso, os Warriors continuam em primeiro lugar no lado Oeste com 29 triunfos e 7 derrotas, isto é, podem aumentar a vantagem que possuem na liderança e garantir-se cada vez mais para os playoffs de maneira direta na NBA este ano. Sob o comando de Stephen Curry, o time ganhou do Dallas ontem.

Jogos da NBA hoje

Apensa quatro jogos da temporada regular na NBA serão realizados nesta quinta-feira, com início a noite e seguindo até a madrugada com duas transmissões ao vivo na televisão.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira quais são os confrontos pela NBA hoje.

Boston Celtics x New York Knicks - 21h30 (SporTV 2 e Youtube da TNT Sports)

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies - 22h

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans - 22h

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns - 00h (BAND, SporTV 2 e Youtube da TNT Sports)

