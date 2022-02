Equipes da Conferência Leste se enfrentam pela temporada regular nesta quinta-feira na Capital One Arena

Jogo do Wizards x Nets hoje: onde assistir e horário da NBA – 10/02

Jogo do Wizards x Nets hoje: onde assistir e horário da NBA – 10/02

A rodada da temporada regular nesta quinta-feira (10/02) apresenta o duelo entre Washington Wizards x Brooklyn Nets a partir das 21h30 (Horário de Brasília), jogando na quadra da Capital One Arena, na capital, na NBA. Confira onde assistir ao jogo de basquete hoje.

Onde assistir Washington Wizards x Brooklyn Nets

O jogo entre Wizards e Nets vai passar no SporTV 3 (TV Paga) e no TNT Sports (Youtube) para todo o Brasil nesta quinta-feira a partir das nove e meia da noite.

A plataforma está disponível no site da liga norte-americana (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher qual pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

BROOKYN NETS

O Nets começou a temporada regular como um dos favoritos, ocupando a primeira posição em disparado pela Conferência Leste. No entanto, o desempenho do grupo caiu e, neste momento, o time de Nova York aparece em oitava posição com 29 vitórias e 25 derrotas, colecionando nove seguidas.

WASHINGTON WIZARDS

O elenco do Washington entra em quadra nesta quinta-feira depois de perder para o Miami na última segunda-feira, contabilizando a sua segunda derrota seguida na competição. Agora, tem a oportunidade de voltar a volta por cima especialmente porque joga em casa. Na Conferência Leste, tem 24 vitórias e 29 jogos perdidos na décima primeira posição.

Jogos da NBA hoje

Abrindo a rodada da temporada regular nesta quinta-feira, sete jogos da NBA vão acontecer, começando no horário da noite e seguindo até a madrugada entre as duas Conferências.

Dessa maneira, saiba quais são os jogos da NBA hoje.

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons – 21h

Washington Wizards x Brooklyn Nets – 21h30

Miami Heat x New Orleans Pelicans – 21h30

Toronto Raptors x Houston Rockets – 22h

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks – 22h30

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns – 00h

New York Knicks x Golden State Warriors – 00h

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história