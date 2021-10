Jogos da NBA 2021/22 no fim de semana até 31/10; confira a tabela

Vinte e três partidas serão realizadas neste fim de semana, entre a sexta-feira e domingo, 29 até 31 de outubro, pela temporada regular da NBA, liga profissional de basquete dos Estados Unidos, em grandes embates na Conferência Leste e Oeste em busca dos playoffs. Confira a tabela de jogos da NBA 2021/22 para o fim de semana e saiba onde assistir cada um.

Tabela de jogos da NBA 2021/22 no fim de semana

A temporada regular traz trinta equipes brigando para alcançar o topo da classificação em busca da fase eliminatória da NBA. As seis primeiras em cada Conferência avançam de forma direta aos playoffs, enquanto do sétimo ao décimo lugar disputam as o Play-In, torneio de repescagem idealizado pela liga.

Oito equipes garantem-se nos playoffs, seguindo para a primeira rodada, semifinais de conferências e então as finais onde descobriremos os campeões em cada uma delas. Por fim, a disputa nas finais decidirá o grande vencedor da temporada da NBA para ganhar o troféu e o valioso anel.

Confira a tabela de jogos deste fim de semana entre sexta-feira, 29, até domingo, 31 de outubro de 2021, e saiba onde assistir cada um deles.

Sexta-feira (29/10):

Orlando Magic x Toronto Raptors – 20h (NBA League Pass) Indiana Pacers x Brooklyn Nets – 20h30 (NBA League Pass) Charlotte Hornets x Miami Heat – 20h30 (ESPN 2) Sacramento Kings x New Orleans Pelicans – 21h (NBA League Pass) Dallas Mavericks x Denver Nuggets – 23h (ESPN 2) Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers – 23h (NBA League Pass) Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers – 23h30 (NBA League Pass)

Sábado (30/10):

Boston Celtics x Washington Wizards – 18h (NBA League Pass)

Orlando Magic x Detroit Pistons – 20h (NBA League Pass)

New York Knicks x New Orleans Pelicans – 20h (ESPN 2)

Toronto Raptors x Indiana Pacers – 20h30 (NBA League Pass)

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers – 20h30 (NBA League Pass)

Utah Jazz x Chicago Bulls – 21h (NBA League Pass)

Miami Heat x Memphis Grizzlies – 21h (NBA League Pass)

San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks – 21h (NBA League Pass)

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors – 21h30 (NBA League Pass)

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h (NBA League Pass)

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns – 23h (NBA League Pass)

Domingo (31/10):

Sacramento Kings x Dallas Mavericks – 16h30 (NBA League Pass)

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets – 20h (NBA League Pass)

Utah Jazz x Milwaukee Bucks – 20h (NBA League Pass)

Detroit Pistons x Brooklyn Nets – 20h30 (NBA League Pass)

Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 23h30 (BAND, TNT Sports no Youtube e NBA League Pass)

Classificação atualizada da NBA

Trinta equipes das mais diferentes regições dos Estados Unidos e Canadá são divididas em dois grupos: a Conferência Leste e Oeste. Com mais de 100 jogos na temporada regular, as equipes se enfrentam em busca da tão sonhada vaga aos playoffs.

Somente oito se garantem na futura competição. Confira a classificação completa.

Conferência Leste

1 New York Knicks – 4 vitórias e 1 derrota

2 Chicago Bulls – 4 vitórias e 1 derrota

3 Charlotte Hornets – 4 vitórias e 1 derrota

4 Washignton Wizards – 4 vitórias e 1 derrota

5 Miami Heat – 3 vitórias e 1 derrota

6 Cleveland Cavaliers – 3 vitórias e 2 derrotas

7 Atlanta Hawks – 3 vitórias e 2 derrotas

8 Milwaukee Bucks – 3 vitórias e 2 derrotas

9 Philadelphia 76ers – 3 vitórias e 2 derrotas

10 Toronto Raptors – 2 vitórias e 3 derrotas

11 Boston Celtics – 2 vitórias e 3 derrotas

12 Brooklyn Nets – 2 vitórias e 3 derrotas

13 Orlando Magic – 1 vitória e 4 derrotas

14 Indiana Pacers – 1 vitória e 4 derrotas

15 Detroit Pistons – 4 derrotas

Conferência Oeste

1 Utah Jazz – 4 vitórias

2 Golden State Warriors – 4 vitórias e 1 derrota

3 Dallas Mavericks – 3 vitórias e 1 derrota

4 Minnesota Timberwolves – 3 vitórias e 1 derrota

5 Memphis Grizzlies – 3 vitórias e 2 derrotas

6 Sacramento Kings – 2 vitórias e 2 derrotas

7 Portland Trail Blazers – 2 vitórias e 2 derrotas

8 Denver Nuggets – 2 vitórias e 2 derrotas

9 Los Angeles Lakers – 2 vitórias e 3 derrotas

10 Phoenix Suns – 1 vitórias e 3 derrotas

11 Los Angeles Clippers – 1 vitórias e 3 derrotas

12 Houston Rockets – 1 vitórias e 4 derrotas

13 Oklahoma City Thunder – 1 vitória e 4 derrotas

14 San Antonio Spurs – 1 vitória e 4 derrotas

15 New Orleans Pelicans – 1 vitória e 4 derrotas

Transmissão da NBA 2021/22 ao vivo

Você deve sintonizar os canais ESPN, SporTV, BAND, o serviço de streaming NBA League Pass e o canal TNT Sports no Youtube para assistir ao vivo a NBA na temporada 2021/22.

Se você tem TV por assinatura, pode assistir ao vivo a NBA através dos canais SporTV e ESPN. Porém, se é um grande fã e não tem os serviços, pode contar com a transmissão da Rede Bandeirantes todas as quintas e domingos de graça por todo o Brasil.

SporTV 2 – CLARO TV: 38 e 538 / SKY: 38 / OI: 38 / VIVO TV: 38, 538, 338 e 818 / DIRECT TV: 2135



ESPN – SKY: 197 e 597 / CLARO TV: 71 e 571 / OI:161 / VIVO: 461, 571, 46 e 871

Outra opção é acompanhar de graça no TNT Sports no Youtube também às quintas e domingos ao vivo. Para obter acesso, basta entrar no canal e acompanhar.

Por fim, você também pode assinar o NBA League Pass, disponível no site oficial (www.watch.nba.com) em diferentes valores.