Knicks x Celtics: confira onde assistir ao jogo da NBA hoje ao vivo (20/10)

New York Knicks x Boston Celtics entram em quadra nesta quarta feira, 20/10, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova York, pela temporada regular da NBA na temporada 2021/22. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo e online.

Onde assistir o jogo dos Knicks x Celtics hoje na NBA?

O confronto entre New York Knicks e Boston Celtics terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, disponível apenas em operadoras por assinatura, além dos serviços de streaming Star + e NBA League Pass

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, cidade de Nova York, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: Star + e NBA League Pass pelo aplicativo ou site (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Com uma pré-temporada excelente ao vencer os quatro jogos que disputou, o New York Knicks espera começar também, assim como foram os amitosos, com uma estreia de levantar os ânimos dos torcedores e jogadores do elenco nova-iorquino. Na temporada passada, parou na primeira rodaada dos playoffs para o Atlanta.

Enquanto isso, o Boston Celtics, o maior vencedor da liga na história, quer trazer de volta todo o favoritismo que possui enquanto enfrenta um grande adversário de longa data nas quadras. Por fim, na pré-temporada, venceu dois confrontos enquanto perdeu os outros dois que jogou.

Jogos da quarta-feira na NBA

Abrindo a temporada regular da NBA, dez confrontos vão acontecer nesta quarta-feira. Além disso, dois deles contarão com transmissão ao vivo na televsão para você acompanhar todos os lances.

Indiana Pacers x Charlotte Hornets – 20h

Chicago Bulls x Detroit Pistons – 20h

New York Knicks x Boston Celtics – 20h30 (ESPN)

Washington Wizards x Toronto Raptors – 20h30

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies – 21h

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves – 21h

Philadlphia 76ers x New Orleans Pelicans – 21h

Orlando Magic x San Antonio Spurs – 21h30

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz – 22h

Phoenix Suns x Denver Nuggets – 23h

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers – 23h

