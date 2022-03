Lakers x Raptors: onde assistir o jogo da NBA hoje e horário (14/03)

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors disputam em confronto eletrizante nesta segunda-feira, 14 de março de 2022, a partir das 23h30, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Pela temporada regular da NBA, confira onde assistir ao jogo.

Onde assistir Los Angeles Lakers x Toronto Raptors

O jogo do Lakers x Raptors hoje vai passar no streaming NBA League Pass (Serviço de Streaming) a partir das 23h30, para todo o Brasil.

A plataforma da NBA pode ser assinada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher o pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 14/03/2022

Horário: 23h30 (Horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles

Onde assistir: NBA League

Como estão as equipes na temporada da NBA?

Jogando diante do favorito na temporada regular ontem, o Phoenix Suns, o Los Angeles Lakers acabou derrotado pelo grupo e, por isso, volta as quadras nesta segunda-feira para tentar reverter a sua situação, que não é nada boa diante dos torcedores. Pela Conferência Oeste, aparece em nona posição com 29 vitórias e 37 derrotas na temporada regular, buscando os playoffs de maneira direta.

Enquanto isso, o Toronto aparece em sétima posição no lado Leste, contabilizando 37 vitórias e 30 derrotas em toda a temporada regular da NBA. Perto de se garantir nos playoffs da competição este ano, o elenco do Canadá precisa vencer o seu confronto no jogo de hoje para contabilizar melhor desempenho.

Confira como foi a última vitória do Lakers.

Jogos da NBA hoje

Nove partidas serão realizadas em mais uma semana da NBA, nesta segunda-feira, 14 de março de 2022, com transmissão entre as Conferências Leste e Oeste. Saiba quais quais são e onde assistir aos jogos da NBA hoje ao vivo.

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers – 20h

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks – 20h30

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers – 20h30

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder – 21h

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – 21h30

Golden State Warriors x Washington Wizards – 23h

Chicago Bulls x Sacramento Kings – 23h

Milwaukee Bucks x Utah Jazz – 23h

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers – 23h30

