Mavericks x Nets: horário e onde assistir a NBA ao vivo hoje (07/12)

As equipes de Dallas Mavericks x Brooklyn Nets entram em quadra nesta terça-feira, 07/12, a partir das 21h30 (horário de Brasília) pela temporada regular da NBA jogando no American Airlines Center. Saiba como e onde assistir ao jogo de hoje ao vivo online e se vai passar na televisão.

Onde assistir Mavericks x Nets:

O jogo entre Dallas Mavericks e Brooklyn Nets hoje terá transmissão do canal SporTV 3, além do canal TNT Sports no Youtube e a plataforma de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo para Android e iOS.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: American Airlines Center, cidade de Dallas, nos Estados Unidos

TV: SporTV 3

LiveStream: Youtube da TNT Sports e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na NBA?

Depois de anotar duas derrotas seguidas nas últimas rodadas, o Dallas Mavericks volta para a quadra nesta terça-feira disposto a garantir a vitória novamente pela temporada regular e, dessa maneira, voltar a subir na tabela da Conferência Oeste em busca dos playoffs. Neste momento, o time do Texas aparece em sexto com 11 triunfos e 11 jogos perdidos.

Enquanto isso, o Brooklyn Nets continua como o grande favorito na Conferência Leste, contabilizando em primeiro lugar 16 vitórias e 7 derrotas, ou seja, tem a oportunidade de ampliar a vantagem que possui aos demais competidores da NBA se levar o resultado positivo para casa.

Jogos da NBA nesta terça-feira

Apenas três jogos acontecem nesta terça-feira, começando no períaodo da noite até a madrugada. Entretanto, somente um deles vai ter transmissão para o torcedor assistir.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da NBA para assistir nesta terça-feira.

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets – 21h30 (SporTV 3 e Youtube)

New York Knicks x San Antonio Spurs – 22h30

Boston Celtics x Los Angeles Lakers – 00h

