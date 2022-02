NBA All Star 2022: onde assistir, times e horário neste domingo – 20/02

Os principais nomes do basquete entram em quadra neste domingo, 20/02, para disputar o NBA All Star-Game 2022 em Cleveland, na Quicken Loans Arena, a partir das 22h (Horário de Brasília). Após votação do público, o Time Kevin Durant enfrenta o Time LeBron James pelo título da edição. Saiba onde assistir ao NBA All Star hoje e os times.

Onde assistir o NBA All Star 2022 hoje

O jogo NBA All Star 2022 hoje vai passar no canal ESPN 2 e no streaming Star + e NBA League Pass, às 22h pelo horário de Brasília.

A plataforma da liga norte-americana está disponível no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher qual pacote entre os valores de R$189 até R$419 atende as suas necessidades e assistir ao vivo.

Já o canal da ESPN só aparece disponível para operadoras de TV por assinatura. O Star +, entretanto, pode ser encontrado no site (www.starplus.com) ou aplicativo.

Horário: 22h (Horário de Brasília)

Local: Cleveland, Ohio

Transmissão: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Quais são os times do NBA All-Star 2022?

Após a votação do público, os times que disputam o All-Star Game na temporada foram definidos. De um lado, LeBron vai liderar os seus onze companheiros, titulares e reservas, em busca do título do evento mais esperado pelos torcedores.

Do outro, Kevin Durante estará ao lado de grandes estrelas do basquete. Entretanto, o astro acabou se machucando durante a temporada regular e, por isso, foi substituído por LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, enquanto Dejounte Murray, do San Antonio Spurs, entra no lugar de Draymond Green.

No time LeBron, o astro James Harden deixou o elenco para a entrada de Jarrett Allen, do Cleveland Cavaliers.

Os técnicos são Monty Williams, dos Suns com o primeiro e Erik Spoelstra, do Miami Heat, com o segundo. Confira a seguir os dois elencos que estarão em quadra hoje no jogo principal do NBA All Star.

TIME LEBRON:

Técnico: Monty Willians (Phoenix Suns)

LeBron James (Lakers)

Stephen Curry (Warriors)

Giannis Antetokounmpo (Bucks)

DeMar DeRozan (Bulls)

Nikola Jovic (Denver Nuggets)

Jimmy Butler (Heat)

Luka Doncic (Mavericks)

Darius Garland (Cavaliers)

Jarrett Allen (Cavaliers)

Donovan Mitchel (Jazz)

Chris Paul (Suns)

Fred Vanvleet (Raptors)

TIME KEVIN DURANT:

Técnico: Erik Spoelstra (Miami Heat)

Joel Embiid (76ers)

Ja Morant (Grizzlies)

Jayson Tatum (Celtics)

Trae Young (Hawks)

Andrew Wiggins (Warriors)

Devin Booker (Suns)

Karl-Anthony Towns (Timberwolves)

Zach LaVine (Bulls)

Dejounte Murray (Spurs)

Khris Middleton (Bucks)

LaMelo Ball (Hornets)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Programação da NBA

O NBA All-Star é realizado em apenas um fim de semana. Com o fim do evento, a programação da temporada regular será retomada na próxima quinta-feira, 24 de fevereiro, com sete partidas entre as Conferências Leste e Oeste.

Neste momento, os favoritos para seguirem até os playoffs são Miami Heat, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliesr na Conferência Leste.

Do outro lado, Phoenix Suns, Warriors, Memphis Grizzlies e Utah Jazz lideram a Conferência Oeste da NBA. Agora, a reta final segue até abril onde conheceremos os classificados aos playoffs.

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história