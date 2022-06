NBA final próximo jogo: quando será o jogo 6 entre Celtics x Warriors

As equipes de Boston Celtics e Golden State Warriors disputam o título da NBA em uma das finais mais equilibradas e eletrizantes dos últimos tempos. O elenco de Boston saiu na frente, até o time da Califórnia virar e liderar a série por 3-2. Agora, o jogo 6 pode definir o campeão da temporada. Confira a seguir quando vai ser o próximo jogo da final da NBA e todas as informações para não perder nenhum lance.

Quando vai ser o próximo jogo da final da NBA?

O próximo jogo da final da NBA vai ser na quinta-feira, 16 de junho, pelo jogo 6 no TD Garden, em Boston, Massachusetts. Boston Celtics e Golden State Warriors vão disputar o sexto jogo das finais na casa dos Celtics. Se o Warriors vencer, é o campeão da temporada na NBA, conquistando o sétimo título.

Por outro lado, o Boston Celtics quer empatar a série e levar a briga pelo anel para o jogo 7. Se isso acontecer, aí a final da NBA vai conhecer o campeão no domingo, 19 de junho, em San Francisco, na casa dos Warriors.

Boston Celtics x Golden State Warriors (JOGO 6)

Quinta-feira, 16/06 às 22h (Horário de Brasília), TD Garden, em Boston, estado de Massachusetts. (ESPN, BAND, Star + e NBA League Pass).

Golden State Warriors x Boston Celtics (JOGO 7)

Domingo, 19/06 às 21h (Horário de Brasília), em San Francisco, no estado da Califórnia. (ESPN, BAND, Star + e NBA League Pass).

Como estão as finais da NBA?

Comandado pelo implacável Stephen Curry, o elenco dos Warriors venceu o jogo 5 e garantiu a liderança na série da final da NBA por 3-2.

Disputado na última segunda-feira, o grupo de San Francisco marcou 104 contra 94 para os Celtics, onde Curry fez dezesseis pontos em quadra. Mas foi Andrew Wiggins quem teve a vantagem ao fazer vinte e seis pontos.

Foi o Boston Celtics quem abriu a vantagem na final desta temporada. Os Warriors empataram no segundo jogo, mas viram novamente o grupo verde garantir os pontos necessários para fechar no jogo três. Por fim, o elenco comandado por Steve Kerr venceu o jogo quatro e cinco, para abrir vantagem mediante os rivais.

Confira todos os resultados das finais da NBA 2022 a seguir.

Warriors 108 x 120 Celtics (JOGO 1)

Warriors 107 x 88 Celtics (JOGO 2)

Celtics 116 x 100 Warriors (JOGO 3)

Celtics 97 x 107 Warriors (JOGO 4)

Warriors 104 x 94 Celtics (JOGO 5)

Qual é o prêmio do campeão da NBA?

O campeão da NBA 2022 vai levar para casa o troféu Larry O’Brien, revestido em ouro sob o formato de uma bola de basquete dentro de um caneco. Para os Warriors, este pode ser o sétimo troféu de sua história, enquanto o Celtics pode se tornar o maior campeão da NBA garantindo o décimo oitavo título.

O troféu leva o nome do terceiro comissário da liga profissional de basquete Larry O’Brien, representante entre os anos de 1975 até 1984, integrante do Hall da Fama do Basquete também em maio de 1991. Este ano, a NBA confirmou que a taça será entregue à equipe em um estojo de viagem sob medida feito pela Louis Vuitton, feito à mão na oficina Asnières do Mason.

A taça é feita pela empresa de joias finas Tiffany & Co, feito à mão em prata com camada de ouro de 24 quilates, com 60 centímetros de altura.

Confira a taça ao campeão da NBA. Foto: Reprodução / NBA Oficial @NBA