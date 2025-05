NBA jogo 5: onde assistir Thunder x Nuggets hoje

O Oklahoma City Thunder e o Denver Nuggets se enfrentam hoje, 13 de maio, no crucial quinto jogo da série semifinal da Conferência Oeste da NBA de 2025, com o placar empatado em 2 a 2. O confronto no Paycom Center, em Oklahoma City, promete muita emoção, com ambas as equipes buscando uma vantagem de 3 a 2.

Onde assistir Thunder x Nuggets

Os fãs podem assistir o jogo ao vivo pela Amazon Prime Video e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga -, com início às 22h30 (horário do Brasília). Este confronto está disponível gratuitamente em diversos serviços de streaming.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

O OKC empatou a série em 2 a 2 com uma vitória por 92 a 87 no domingo, com o Denver empatando com 87 pontos, o menor número de pontos marcados por Denver em toda a temporada regular, também contra o Thunder. O Nuggets (50-32), que terminou em segundo lugar na Divisão Noroeste, tem um retrospecto de 26-20 fora de casa nesta temporada, incluindo os playoffs da NBA de 2025. O Thunder (68-14), campeão da Divisão Noroeste e cabeça de chave do Oeste, tem um retrospecto de 38-7 jogando em casa na temporada 2024-25.