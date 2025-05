NBA: onde assistir Cavaliers X Pacers no jogo 5 hoje (13/05/25)

Cleveland Cavaliers e o Indiana Pacers se enfrentam na segunda rodada dos playoffs da NBA, com um decisivo Jogo 5 no Rocket Mortgage FieldHouse em Cleveland, Ohio. Os Cavaliers são atualmente favoritos com 7,5 pontos de vantagem sobre os Pacers. Um over/under de 230 pontos está definido para o jogo.

O jogo será transmitido ao vivo pela Amazon Prime Video e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga -, com início às 20h (horário do Brasília). Este confronto está disponível gratuitamente em diversos serviços de streaming.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

Os Pacers eram azarões no início da série, antes de vencerem os dois primeiros jogos em casa do Cleveland. Após perder o Jogo 3, Indiana abriu uma vantagem de 41 pontos no intervalo do Jogo 4 e avançou para a vitória, assumindo o controle da série.

Indiana adoraria terminar a série hoje à noite e descansar antes de jogar contra o vencedor da série Celtics x Knicks nas finais da Conferência Leste. No entanto, os Cavaliers são a primeira cabeça de chave do Leste por um motivo e é improvável que desistam sem lutar.

Cleveland precisa que Donovan Mitchell e Jarrett Allen se destaquem no Jogo 5 em casa, depois de combinarem apenas 14 pontos no domingo.