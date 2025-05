NBA: onde assistir Knicks x Celtics ao vivo no jogo 4 hoje

O New York Knicks, terceiro cabeça de chave, tentará tirar o embalo do Boston Celtics, segundo cabeça de chave, no Jogo 4 das semifinais da Conferência Leste da NBA hoje – segunda-feira, 12 de maio – no Madison Square Garden, em Nova York.

Como assistir o jogo do Knicks x Celtics

O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN2, Disney+ e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga -, com início às 20h30 (horário do Brasília). Este confronto está disponível gratuitamente em diversos serviços de streaming.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

Após vencer o Jogo 1 e o Jogo 2, os Knicks tentarão derrotar o Boston no Madison Square Garden no Jogo 4 na segunda-feira, 12 de maio. Além disso, o Jogo 3 viu os Celtics se recuperarem na série com uma vitória. Veja a programação completa da série Nova York x Boston e os resultados:

Jogo 1: Knicks 108 x Celtics 105, segunda-feira, 5 de maio

Jogo 2: Knicks 91 x Celtics 90, quarta-feira, 7 de maio

Jogo 3: Celtics 115 x Knicks 93, sábado, 10 de maio

Jogo 4: Celtics x Knicks — segunda-feira, 12 de maio, 20h30

Jogo 5: Knicks x Celtics — Quarta-feira, 14 de maio, 20h

*Jogo 6: Celtics x Knicks — Sexta-feira, 16 de maio, 21h

*Jogo 7: Knicks x Celtics — Seg., 19 de maio, 21h