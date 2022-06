O basquete ganha cada vez mais espaço no cenário esportivo com o sucesso esplendor da NBA, liga norte-americana responsável por unir grandes estrelas em competição eletrizante. Dentro das quadras, podemos assistir craques como LeBron James, Stephen Curry e relembrar ídolos como Michael Jordan. Por isso, surge a dúvida dos torcedores para saber quem são os maiores pontuadores da NBA, ou seja, quem mais fez cestas ao longo da história.

Os maiores pontuadores da NBA, chamados também de cestinhas, são aqueles jogadores de basquete que pontuam mais em um mesmo jogo ou no campeonato. As cestas tem o valor de 3, 2 ou 1 ponto, incluindo os lances livres na partida.

A NBA, liga profissional, conta-se os números da pré-temporada, temporada regular, playoffs e o torneio Play-In, criado em 2021 após a pandemia do Covid-19 prejudicar atletas e os elencos. A lista é atualizada diariamente, já que alguns ainda brigam entre as posições enquanto outros querem fazer parte da história.

Ranking de quem são os maiores pontuadores da NBA na história?

Mesmo aposentado das quadras, Kareem Abdul Jabbar continua sendo o maior pontuador da história da NBA. O norte-americano de 75 anos acumula 38,387 pontos marcados durante a temporada regular.

LeBron James, estrela do Los Angeles Lakers, vem em segundo lugar com 37,062. Como o atleta ainda está em atividade, os números são atualizados partida por partida.

Em 19 de março de 2022, inclusive, James saiu do terceiro lugar e ultrapassou Karl Malone, assumindo a vice-liderança do ranking. Vestindo a camisa do Lakers, o ala fez 20 pontos contra o Washington Wizards. A partida, entretanto, terminou em 127 contra 199, com vitória dos adversários.

Karl Malone, de 58 anos, também não joga mais basquete, mas ocupa a terceira posição com 36,928. Na lista não há brasileiros.

Confira a seguir a lista completa dos maiores pontuadores da NBA, de acordo com o site oficial da liga. Lembrando que os valores são contabilizados somente durante a temporada regular.

1º Kareem Abdul Jabbar – 38,387

2º LeBron James – 37,062

3º Karl Malone – 36,928

4º Koe Bryant – 33,643

5º Michael Jordan – 32,292

6º Dirk Nowitzki – 31,560

7º Wilt Chamberlain – 31,419

8º Shaquille O’Neal – 28,596

9º Carmelo Anthony – 28,289

10º Moses Malone – 27,409

11º Elvin Hayes – 27,313

12º Hakeem Olajuwon – 26,946

13º Oscar Robertson – 26,710

14º Dominique Wilkins – 26,668

15º Tim Duncan – 26,496

16º Paul Pierca – 26,397

17º John Havlicek – 26,395

18º Kevin Garnett – 26,071

19º Vince Carter – 25,728

20º Alex English – 25,613

Maiores pontuadores nos playoffs da NBA

Se somados os pontos dos atletas nos playoffs apenas, a situação se inverte por completo. Neste caso, LeBron James é o maior pontuador da NBA com 7,631, desde que entrou em quadra pela primeira vez em 2003 pelo Cleveland Cavaliers.

Em segundo lugar vem Michael Jorden e, em terceiro, Kareem Abdul-Jabbar com 5,762 pontos durante os playoffs da NBA em todas as temporadas.

Seguindo dados oficiais da NBA, confira a lista completa.

1º LeBron James – 7,631

2º Michael Jordan – 5,987

3º Kareem Abdul-Jabbar – 5,762

4º Kobe Bryant – 5,640

5º Shaquille O’Neal – 5,250

6º Tim Duncan – 5,172

7º Karl Malone – 4,761

8º Kevin Durant- 4,559

9º Jerry West – 4,457

10º Tony Parker – 4,045

Quem é o maior cestinha de 3 pontos da NBA?

Stephen Curry é o maior cestinha de 3 pontos da NBA com 3,117 pontos.

O atleta do Golden State Warriors disputa a final da temporada 2022 contra o Boston Celtics e não cansa de surpreender. Em 826 jogos, o jogador do time da Califórnia anotou também 7,290 tentativas de cestas de três pontos.

Ao todo, são 20,064 marcados, de acordo com dados da NBA. Ray Allen e James Harden também entram na lista.

1º Stephen Curry – 3,117

2º Ray Allen – 2,973

3º James Harden – 2,593

4º Reggie Miller – 2,560

5º Kyle Korver – 2,450

