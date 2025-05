NBA: onde assistir Timberwolves x Warriors nos playoffs

Os playoffs da NBA de 2025 continuam com um confronto nas semifinais da Conferência Oeste entre o Golden State Warriors e o Minnesota Timberwolves na terça-feira, 6 de maio, para dar início à série. O jogo começa às 22h30 (de Brasília).

Como assistir o jogo do Timberwolves x Warriors

Os fãs poderão acompanhar o jogo ao vivo através da Disney+, ESPN 2 e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O jogo acontece no

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

Os Warriors derrotaram o Houston Rockets por 103 a 89 no Jogo 7, garantindo a série por 4 a 3 e avançando para as semifinais. Os Timberwolves eliminaram o Los Angeles Lakers com uma vitória por 103 a 96 no Jogo 5.

Agora, o palco está pronto para um emocionante confronto semifinal entre Warriors e Timberwolves. Aqui está o seu guia para acompanhar toda a ação do jogo de terça à noite.

