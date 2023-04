Quantas finais LeBron James jogou na NBA? Veja o histórico

Astro do Los Angeles Lakers é considerado um dos maiores jogadores de basquete do mundo

Comparado muitas vezes com Michael Jordan, o jogador do Los Angeles Lakers, LeBron James, alcançou o patamar de grandes estrelas do basquete. O astro integra o hall dos maiores esportistas do século, com recordes, títulos e históricos que nenhum outro jogador considera bater.

Saiba quantas finais da NBA o jogador já disputou em sua carreira e quantas conquistas ele possui.

LeBron James disputou quantas finais da NBA?

Em sua carreira, o astro do basquete Lebron James disputou 10 finais da NBA, sendo cinco vezes pelo Cleveland Cavaliers, quatro pelo Miami Heat e uma com Los Angeles Lakers.

Os números de LeBron são tão incríveis que dá para afirmar que ele tem mais finais do que 27 times da liga norte-americana de basquete, perdendo apenas para o Golden State Warriors, Boston Celtics e o próprio Los Angeles Lakers, o maior finalista de todos os tempos com 32.

Nos últimos 10 anos, o ala tem nove aparições em finais, faturando quatro títulos por três times diferentes.

A última final da NBA que LeBron James disputou foi em 2020, quando o Los Angeles Lakers bateu o Miami Heat, dois anos depois de ser contratado pelo time da Califórnia.

Jogadores com mais finais na NBA

Confira a lista dos jogadores com mais finais disputadas na história da liga de basquete.

Bill Russell - 12 finais

Sam Jones - 11 finais

Kareem Abdul-Jabbar - 10 finais

LeBron James - 10 finais

Magic Johnson - 9 finais

Kobe Bryant - 7 Finais

Michael Jordan - 6 Finais

Tim Duncan - 6 finais

Stephen Curry - 6 finais

Shaquille O'Neal - 6 finais

Em 2020, quando classificou o Lakers para as finais contra o Miami Heat, LeBron entrou para a seleta lista de jogadores de basquete com mais decisões da NBA. O astro do Lakers permanece atrás de Bill Russell com 12 e Sam Jones com 11.

Títulos de LeBron na NBA

LeBron James tem quatro títulos na NBA. Entre as dez finais, ele venceu o torneio com o Cleveland Cavaliers uma vez, duas vezes com o Miami Heat e uma com o Los Angeles Lakers nos anos de 2012, 2013, 2016 e 2020 respectivamente.

O seu primeiro título veio em 2012, com o Miami Heat quando superou o Oklahoma City Thunder (4-1). No ano seguinte, ainda pelo Miami, venceu o San Antonio Spurs (4-3). Em 2016, LeBron já havia retornar para Ohio para jogar no Cleveland, quando venceu o Golden State Warriors nas decisões (3–4).

Em 2020, no Lakers, ganhou do Miami Heat por 4-2 para faturar o seu quarto troféu da NBA.

