NBA: onde assistir Warriors x Timberwolves no jogo 4 hoje

O Minnesota Timberwolves começa a partida no final da segunda-feira – 12 de maio – com a chance de assumir uma liderança de 3 a 1 nas semifinais da Conferência Oeste contra o Golden State Warriors. O início da partida no Chase Center está marcado para as 23h (horário de Brasília).

Onde assistir Warriors x Timberwolves

O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN, Amazon Prime Video, Disney+ e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga -, com início às 23h (horário do Brasília). Este confronto está disponível gratuitamente em diversos serviços de streaming.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

Calendário Timberwolves x Warriors

*Jogo 5: quarta-feira, 14 de maio | Timberwolves x Warriors

*Jogo 6: domingo, 18 de maio | Warriors x Timberwolves

*Jogo 7: terça-feira, 20 de maio | Timberwolves x Warriors

Steph Curry jogará no Jogo 4?

Os Warriors ficaram sem o futuro membro do Hall da Fama, Steph Curry, nos jogos 2 e 3. Curry sofreu uma distensão muscular na coxa no jogo 1 e a previsão era de que ficasse de fora por pelo menos uma semana. Se os Warriors conseguirem forçar a partida, os analistas apontam o jogo 6 como a melhor chance de Curry retornar.

No entanto, Curry será reavaliado antes do Jogo 5 na quarta-feira e o Athletic relata que Curry conseguiu passar por um “treino intenso” antes do Jogo 3. Portanto, há uma chance de um “retorno rápido” para Curry.

Se os Timberwolves vencerem o Jogo 4 na segunda-feira à noite, colocarão os Warriors à beira da eliminação e poderão encerrar a série na quarta-feira à noite no Target Center. Do outro lado da tabela, o Denver Nuggets e o Oklahoma City Thunder estão empatados em 2 a 2.