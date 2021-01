LeBron James: carreira e salário do super astro da NBA

Não há dúvidas de que LeBron James, 36 anos e jogador do Los Angeles Lakers, integra o hall de maiores esportistas do século, seja pelo que faz dentro das quadras ou fora, com projetos sociais e posicionamentos. No fim do ano passado, ele renovou com a equipe da Califórnia por mais dois anos, o que lhe garantiu também um aumento no salário. Então, conheça um pouco mais de LeBron James e os valores envolvendo a estrela da NBA.

Quem é LeBron James?

Em 1993, LeBron era apenas um garoto com o sonho de se tornar jogador de basquete profissional. Adolescente, defendeu a equipe de sua escola, a St. Vincent – St. Mary High School em Akron, no estado de Ohio, dando o colégio juntamente com seus colegas de equipe a três títulos estaduais.

O astro do basquete deu os primeiros passos no profissional pela equipe do Cleveland Cavaliers, em 2003, após ser adquirido no Draft da NBA. Ali, sua jornada estava apenas começando. Depois, em 2010, foi para o Miami Heat, onde teve grande êxito por quatro longos anos. Consolidado, retornou ao Cavaliers com o principio de entregar um troféu aos torcedores. Em 2016, ele cumpriu a sua processa, ganhando o título da franquia.

Até que, em 2018, LeBron assinou com o Los Angeles Lakers, um dos maiores clubes do basquete, tendo assim dezessete títulos no total. Em 2 de dezembro do ano passado, o americano concordou em estender o seu contrato com a equipe por 85 milhões de dólares, ou seja, R$445 milhões, segundo a revista Forbes dos Estados Unidos.

Mas nem só da liga profissional vive James. O atleta também joga pela Seleção Americana de Basquete. Representou os EUA em Olimpíadas três vezes, sendo bronze em 2004 e ouro nos anos de 2008 e 2012.

LeBron James atua em causas sociais e posiciona-se

Além de ser um sucesso dentro de quadra, o craque também é exemplar fora dela. Nas redes sociais, o atleta mostra a família, considerado por ele a coisa mais importante em sua vida. Ademais, LeBron também apoia causas sociais como o Black Lives Matter, além de participar também dos protestos de junho de 2020 contra a morte de George Floyd nos Estados Unidos. LeBron James também posiciona-se na política, declarando apoio nas eleições do ano passado para Joe Biden e a vice Kamala Harris.

Em 2004, criou a The LeBron James Family Foundation, com programas de caridade como o I PROMISE, com foco na educação para crianças, além de fornecer recursos, incentivos e suporte para alunos e suas famílias. James continua fazendo mais e mais por sua cidade natal, Akron em Ohio, e não pretende parar por ai.

Então, qual é o salário de LeBron James?

Após a equipe do Lakers conquistar o título da NBA na última temporada, LeBron James passou a ganhar a bagatela de 39,2 milhões de dólares como salário. Agora, segundo a Forbes, o astro ganhará anualmente $ 41,18 milhões em 2021-22 e $ 44,47 milhões de dólares por ano na próxima temporada em 2022-23.

Além disso, o jogador aparece em 5º lugar na lista da Forbes dos atletas mais bem pagos do mundo, atrás somente de Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar.

Qual era o patrimônio líquido de Lebron James até 2020?

O Net Worth 2020 de LeBron James é estimado em $ 93,4 milhões por celebridadenetworth.com. Isso inclui seu salário / ganhos de $ 38,4 milhões e outros $ 55 milhões em endossos. Seu valor total é de aproximadamente US $ 480 milhões.

Lucro de Lebron James por meio de filmes e TV

Além de ser um jogador de basquete mundialmente famoso, LeBron James também é uma estrela de cinema e TV. Embora não possamos ter certeza, só podemos imaginar os negócios lucrativos que o jogador profissional de basquete deve ter fechado para aparecer nas telas.

Filmes

LeBron James apareceu em vários filmes e principalmente como ele mesmo. Inclui o filme de 2008 Mais que um Jogo, A História de Bob Esponja Calça Quadrada (2009) como Raízes Quadradas, Naufrágio (2015) e Pé Pequeno (2018) no qual ele fez o papel de Voz para Gwangi. Space Jam 2 de LeBron James, também conhecido como Space Jam: A New Legacy, será lançado em 2021 e está atualmente em fase de pós-produção.

Programas de televisão

LeBron James também fez várias aparições na tela menor. Aqui está uma lista de programas de TV nos quais James apareceu ao longo dos anos.

Títulos individuais

LeBron James faz por merecer. É excepcional dentro da quadra, tendo números impressionantes na carreira. Segundo o site oficial do jogador, foi nomeado MVP da NBA por quatro vezes (2009, 2010, 2012, 2013), além de ganhar três prêmios MVP nas Finais da NBA (2012, 2013, 2016).

Entretanto, ele também já recebeu diversas comparações com Michael Jordan, ídolo do basquete americano. Resta saber se, um dia, ele conseguirá ultrapassar as marcas de seu ídolo.

