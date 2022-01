Nets x Bucks: onde assistir ao jogo da NBA hoje e horário - 07/01

Equipes da Conferência Leste se enfrentam pela temporada regular nesta sexta no Barclays Center

Pela temporada regular, Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks se encontram para disputar nesta sexta-feira, 07/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Conferência Leste da NBA jogando no Barclays Center. Com transmissão na TV e no online, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks:

O canal ESPN, disponível na TV paga, e o serviço de streaming NBA League Pass, no site oficial ou aplicativo, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta sexta-feira ao vivo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Barclays Center, cidade de Nova York, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar na Conferência Leste, o time do Brooklyne Nets precisa da vitória nesta sexta-feira se quiser recuperar o post de líder da temporada regular e garantir-se assim como o grande favorito nos playoffs este ano. Com 24 vitórias e 12 derrotas, deve colocar em quadra os melhores jogadores.

Enquanto isso, o Milwaukee, atual campeão da NBA, vem logo atrás na classificação, em terceiro lugar, com o resultado de 25 triunfos e 15 derrotas, isto é, tem chances de conseguir ultrapassar o adversário do confronto se garantir-se nos próximos jogos.

Jogos da NBA hoje

Nove jogos da temporada regular na NBA serão realizados nesta sexta-feira, com início a noite e seguindo até a madrugada com duas transmissões ao vivo na televisão.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira quais são os confrontos pela NBA hoje.

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers - 21h

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets - 21h30 (ESPN)

Utah Jazz x Toronto Raptors - 21h30

Washington Wizards x Chicago Bulls - 22h

Dallas Mavericks x Houston Rockets - 22h

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder - 22h

Sacramento Kings x Denver Nuggets - 23h

Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks - 00h

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers - 00h

Veja a lista dos maiores campeões da NBA