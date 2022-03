Nets x Knicks: onde assistir e horário da NBA hoje ao vivo (13/03)

Brooklyn Nets x New York Knicks se enfrentam neste domingo (13/03), pela temporada regular da NBA, a partir das 14h na Conferência Leste, no Barclays Center, em Nova York. Com transmissão ao vivo na TV, saiba onde assistir ao jogo da NBA hoje.

Onde assistir Brooklyn Nets x New York Knicks

O jogo do Nets x Knicks hoje vai passar no canal ESPN 2 e streaming NBA League Pass (Serviço de Streaming) a partir das 14h, para todo o Brasil.

A plataforma da NBA pode ser assinada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher o pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

Informações do jogo do Brooklyn Nets x New York Knicks hoje na NBA

Contabilizando duas vitórias seguidas na última semana, especialmente depois de vencer o Philadelphia 76ers na última quinta-feira, o Brooklyn Nets entra em quadra neste domingo buscando a sua recuperação pela Conferência Leste, aparecendo em oitavo lugar com 34 vitórias e 33 derrotas.

Enquanto isso, o New York Knicks perdeu para o Memphis ontem e, por isso, precisa do resultado positivo no confronto de hoje, mesmo fora de casa, para buscar uma melhor colocação na tabela do lado Leste. Em décimo segundo lugar, aparece com 28 triunfos e 39 derrotas no total da temporada regular da NBA.

Jogos hoje da NBA

Fechando mais uma semana, oito partidas da temporada regular da NBA serão realizadas neste domingo, 13 de março de 2022, com transmissão entre as Conferências Leste e Oeste. Saiba quais quais são e onde assistir aos jogos da NBA hoje ao vivo.

New York Knicks x Brooklyn Nets – 14h

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons – 16h

Dallas Mavericks x Boston Celtics – 16h30

Philadelphia 76ers x Orlando Magic – 19h

Indiana Pacers x Atlanta Hawks – 20h

Houston Rockets x New Orleans Pelicans – 20h

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder – 20h

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers – 22h

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história