New York Knicks x Chicago Bulls: onde assistir a NBA hoje ao vivo (28/10)

Pela temporada regular, as equipes de New York Knicks x Chicago Bulls entram em quadra nesta quinta-feira, 28/10, a partir das 21h (horário de Brasília), no United Center, em Chicago, na NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao vivo e online o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Knicks x Bulls pela NBA?

A partida entre New York Knicks e Chicago Bulls terá transmissão somente no serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo por diferentes valores às 21h (horário de Brasília).

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: United Center, cidade de Chicago, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Em quatro jogos disputados na temporada regular em 2021, o New York Knicks venceu três e perdeu apenas um para o Orlando Magic. Dessa maneira, com um excelente começo de temporada da NBA, o elenco de Nova York chega como favorito para avançar até a fase eliminatória.

Enquanto isso, o Chicago Bulls permanece invicto desde que a nova temporada da NBA começou. São quatro vitórias em todos os jogos disputados, ocupando a liderança da Conferência Leste enquanto deixa para trás o próprio rival de hoje.

Jogos desta quinta-feira na temporada regular da NBA

Seis confrontos acontecem nesta quinta pela temporada regular da NBA em 2021/22. Entretanto, somente dois contarão com transmissão ao vivo na televisão para você acompanhar aos lances.