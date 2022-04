Nuggets x Warriors: onde assistir os playoffs da NBA e horário (21/04)

O terceiro jogo dos playoffs entre Denver Nuggets x Golden State Warriors será realizado nesta quinta-feira, a partir das 23h (Horário de Brasília), na Ball Arena, em Denver, na Conferência Oeste da NBA. Saiba a seguir onde assistir ao vivo o jogo da NBA hoje.

O Golden State lidera a série por 2 a 0 nos playoffs.

Onde assistir Nuggets x Warriors

O jogo entre Denver Nuggets e Golden State Warriors hoje vai passar na BAND, SporTV 2, Youtube e NBA League Pass, a partir das 23h, pelo horário de Brasília.

A emissora da BAND, na TV aberta, vai transmitir para todos os estados do Brasil a partida da NBA hoje. Para quem já está acostumado a assistir na TV fechada, o SporTV 2 é a opção nesta quinta-feira.

O canal do TNT Sports no Youtube vai passar de graça o confronto três dos playoffs. Basta acessar o link e curtir como e onde quiser.

Já o NBA League Pass pode ser encontrada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar, escolher o pacote entre R$189 até R$419 e assistir como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 21/04/2022

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Ball Arena, em Denver

Onde assistir: BAND, SporTV 2, Youtube e NBA League

Como estão as equipes na NBA?

O elenco do Denver joga em casa nesta quinta-feira para tentar diminuir a vantagem do Golden State na série dos playoffs. Com dois pontos atrás no placar, o time do Colorado deverá manter a sua escalação principal de atletas e contar com a força da torcida apaixonada em quadra para manter viva a confiança dos jogadores.

Do outro lado, o Golden State Warriors mantém vivo o favoritismo pela Conferência Oeste. Com duas vitórias, o grupo só precisa ganhar o confronto desta quinta-feira e, depois, mais um embate para carimbar o seu passaporte até a semifinal do lado Oeste na NBA, onde poderá enfrentar Memphis Grizzlies ou Minnesota Timberwolves.

Próximos jogos de Denver Nuggets x Golden State Warriors

Acontecem seis jogos nos playoffs, onde o time que ganhar quatro partidas primeiro avança até a próxima fase. Em caso de empate, o sétimo jogo será realizado acontecer. Além disso, o elenco com a melhor campanha decide em casa o possível sétimo jogo.

Confira as datas de Warriors x Nuggets.

Golden State 123 x 107 Denver Nuggets

Golden State 126 x 106 Denver Nuggets

Denver Nuggets x Golden State – Quinta-feira, 21/04 às 23h

Denver Nuggets x Golden State – Domingo, 24/04 às 16h30

Golden State x Denver Nuggets – Quarta-feira, 27/04

Denver Nuggets x Golden State – Sexta-feira, 29/04

Golden State x Denver Nuggets – Domingo, 01/05

