Onde assistir 76ers x Raptors e horário dos playoffs da NBA hoje (25/04)

Pelo jogo cinco da série nos playoffs da NBA, as equipes de Philadelphia 76ers e Toronto Raptors se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Wells Fargo Center, na Philadelphia, pela Conferência Leste na temporada de 2022. Dessa maneira, saiba onde assistir 76ers x Raptors ao vivo.

O elenco do Philadelphia 76ers lidera a série por 3 a 1.

Onde assistir 76ers x Raptors

O jogo do Philadelphia 76ers e Toronto Raptors hoje terá transmissão no SporTV 3, Youtube e NBA League Pass, a partir das 21h, no horário de Brasília.

O canal do SporTV só está disponível em operadoras por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil. Já o canal do TNT Sports no Youtube é responsável por passar de graça a partida da NBA.

Já o NBA League Pass pode ser assinado com os pacotes no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta escolher o pacote entre R$189 até R$419 e assistir.

FICHA TÉCNICA

Data: 25/04/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Wells Fargo Center, Philadelphia,

Onde assistir: SporTV 3, Youtube e NBA League

Como estão as equipes na NBA?

O elenco do Philadelphia venceu três partidas até aqui nos playoffs da Conferência Leste. Dessa maneira, fica cada vez mais próximo se vencer a partida desta segunda-feira. Na temporada regular, o grupo terminou em quarto lugar com 51 vitórias e 31 derrotas.

Do outro lado, o Toronto conseguiu vencer uma partida da série nos playoffs mas, até então, precisa correr atrás do resultado nesta segunda-feira se quiser chegar até a semifinal da Conferência Leste, onde poderá enfrentar Miami Heat ou então Atlanta Hawks. Se vencer, aí precisará de mais duas partidas com resultado positivo.

Próximos jogos de Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Os playoffs são disputados em seis jogos, onde o time que vencer quatro confrontos segue para a semifinal na Conferência Leste. Em caso de empate, o sétimo jogo vai acontecer com o mando de quadra para a equipe de melhor campanha.

Confira os resultados e as datas de 76ers x Raptors nos playoffs.

Philadelphia 76ers 131 x 111 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 112 x 97 Toronto Raptors

Toronto Raptors 101 x 104 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 110 x 102 Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors – Hoje, às 21h

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers – Quinta-feira, 28/04 sem horário definido

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors – Sábado, 30/04 sem horário definido

