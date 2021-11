Onde assistir ao jogo do Blazers x Lakers hoje na NBA ao vivo (06/11)

O confronto entre Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers neste sábado, 06/11, promete muita qualidade em quadra e disputa pela Conferência Oeste no Moda Center, em Portland, a partir das 23h30 (horário de Brasília) em partida válida pela temporada regular da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao vivo o jogo do Lakers hoje.

Onde assistir ao jogo do Blazers x Lakers hoje na NBA?

A partida entre Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, disponível somente em operadores por assinatura, além do serviço de streaming NBA League Pass, que também disponibiliza o sinal por aplicativo ou site oficial.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Local: Moda Center, cidade de Portland, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream de onde assistir ao jogo do Lakers hoje: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

O Portland não faz um bom início de temporada pela NBA este ano. Em nove jogos disputados, venceu apenas quatro deles, enquanto foi derrotado em quadra por Sacramento Kings, Clippers, Hornets, Cleveland Cavaliers e Philadelphia. Agora, busca a sua segunda vitória seguida na Conferência Oeste enquanto busca o acesso para os playoffs.

Do outro lado, o Los Angeles Lakers apresenta uma melhora significativa em quadra nos últimos jogos, acumulando cinco vitórias e quatro derrotas na temporada regular até aqui. Por isso, no jogo de hoje, o Lakers entra em quadra com os seus melhores jogadores buscando a reparação enquanto ainda possui tempo.

Jogos de sábado pela temporada regular da NBA

Seis jogos pela temporada regular serão realizados neste sábado pela NBA 2021/22.

Cada vitória é muito importante para o elenco já que os seis primeiros colocados avançam de forma direta aos playoffs, enquanto o sétimo, oitavao, nono e décimo disptuarão o torneio Play-In, criado em 2020 pela liga para não prejudicar as equipes após a pandemia.

Confira todos os jogos deste sábado.

Houston Rockets x Denver Nuggets – 18h

Utah Jazz x Miami Heat – 20h30

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls – 21h

Boston Celtics x Dallas Mavericks – 21h30

Atlanta Hawks x Phoenix Suns – 23h

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers – 23h30 (ESPN)

