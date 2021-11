Onde assistir ao jogo do Knicks x Lakers hoje e horário da NBA – 23/11

Abrindo a temporada regular, o confronto entre New York Knicks x Los Angeles Lakers promete incendiar a quadra do Madison Square Garden nesta terça-feira, 23/11, a partir das 21h30 (oito e meia da noite). O jogo é válido pela NBA 2021/22 e você confere onde assistir ao jogo do Lakers ao vivo a seguir.

Onde assistir jogo do Knicks x Lakers hoje:

O jogo entre New York Knicks e Los Angeles Lakers hoje terá transmissão somente no serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo a partir das nove horas da noite (horário de Brasília).

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, cidade de Nova York, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na temporada da NBA?

O elenco do New York Knicks vem de derrota para o Chicago Bulls no último domingo. Por isso, o elenco precisa entrar em quadra nesta terça-feira para reverter o seu desempenho e, dessa maneira, subir na classificação da Conferência Leste. Neste momento, aparece em sétima posição com 9 vitórias e 8 derrotas.

Depois de perder LeBron James na última partida por expulsão, o Los Angeles Lakers entra em quadra nesta terça-feira buscando a sua segunda vitória consecutiva. Na Conferência Oeste, aparece em oitava posição contabilizando 9 triunfos em seu favor e 9 derrotas também, buscando seguir para a parte de cima.

Confira a tabela de jogos da NBA 2021/22

Quatro jogos pela temporada regular acontecem hoje. Entretanto, somente um terá transmissão ao vivo na televisão, enquanto os outros só podem ser assistidos via online.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Veja todos os jogos da terça-feira na NBA.

Miami Heat x Detroit Pistons – 21h

New York Knicks x Los Angeles Lakers – 21h30

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers – 00h

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers – 00h30 (SporTV 2)

Veja a lista dos maiores campeões da NBA