Onde assistir ao jogo dos Nets x Bulls hoje e horário da NBA (04/12)

O confronto entre Brooklyn Nets x Chicago Bulls promete agitar a rodada da temporada regular neste sábado, 04/12, a partir das 22h (horário de Brasília) pela Conferência Leste da NBA no Barclays Center. Confira como e onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Nets x Bulls:

O jogo entre Brooklyn Nets e Chicago Bulls hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo para Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Barclays Center, cidade de Nova York, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na NBA?

Depois de vencer o Minnesota ontem, o Brooklyn Nets volta para as quadras neste sábado buscando a terceira vitória seguida pela Conferência Leste. O elenco de Nova York está em primeiro lugar com 16 vitórias e somente 6 derrotas, o que pode ser considerado um bom número para seguir de forma direta aos playoffs além de tornar-se o grande favorito nas disputas.

Enquanto isso, o elenco do Chicago Bulls também vem muito bem no início da temporada regular. Ocupando a segunda posição, tem 15 triunfos em seu favor e 8 derrotas em quadra o que, se vencer hoje, pode significar ficar ainda mais próximo da liderança no lado Leste.

Quais são os jogos da NBA neste sábado?

Sete confrontos válidos pela temporada regular da NBA acontecem neste sábado, seguindo no horário da tarde até a madrugada. Entretanto, somente um deles vai ter transmissão ao vivo na TV.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da NBA para assistir neste sábado.

Denver Nuggets x New York Knicks – 15h

Chicago Bulls x Brooklyn Nets – 22h

Miami Heat x Milwaukee Bucks – 22h

San Antonio Spurs x Golden State Warriors – 22h30

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks – 22h30

Boston Celtics x Portland Trail Blazers – 00h (ESPN)

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings -00h

Veja a lista dos maiores campeões da NBA