Onde assistir Cavaliers x Lakers ao vivo e horário da NBA hoje – 21/03

Nesta segunda-feira, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers se enfrentam a partir das 20h, horário de Brasília, no Rocket Mortgage FieldHouse, pela temporada regular da NBA. A seguir, confira onde assistir Cavaliers x Lakers ao vivo.

Onde assistir Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

O jogo entre Cavaliers e Lakers hoje vai passar no canal BAND, no Youtube da TNT Sports e streaming NBA League Pass, às 20h (horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

A plataforma da NBA pode ser assinada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher o pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 21/03/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Rocket Mortgage FieldHouse

Onde assistir: NBA League

Como estão as equipes na temporada da NBA?

O elenco do Cleveland Cavaliers conseguiu superar o Detroit Pistons no último sábado e, por isso, entra em quadra nesta segunda-feira com todo o gás necessário para garantir mais resultados positivos nesta temporada regular. Pela Conferência Leste, aparece em sexto lugar com 41 vitórias e 30 derrotas.

Enquanto isso, mesmo com LeBron James no time, o Lakers parece não conseguir bons resultados e principalmente bom desempenho em quadra. No último sábado, foi derrotado pelo Washington e, por isso, quer reverter o seu principal quadro de preocupação. Por fim, no lado Oeste, está em nono lugar com 30 vitórias e 41 derrotas.

Calendário do Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers

Confira os próximos jogos dos times na temporada regular da NBA em 2021/22.

Cleveland Cavaliers:

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – Quinta-feira, 24/03 às 20h30

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls – Sábado, 26/03 às 21h

Los Angeles Lakers:

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers – Quarta-feira, 23/03 às 23h

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers – Domingo, 23/03 às 20h

